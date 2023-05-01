إزالة 55 حالة ضمن الموجة الـــ 21 لحملات إزالة التعديات ببنى سويف

بنى سويف هانى فتحى

تابع الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف، سير العمل فى حملات المرحلة الأولى من الموجة الـــ 21 لإزالة التعديات التى بدأت السبت الماضى، تحت إشراف اللجنة العليا لاستراد أراضى الدولة، ضمن الحملات المكثفة التى تنفذها الحكومة للحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب، من خلال إزالة كافة صور التعديات، فى إطار توجيهات القيادة السياسية بمواصلة جهود استرداد أراضى الدولة ومواجهة ظاهرة التعدى على أملاك الدولة والأراضى الزراعية والبناء المخالف.

جاء ذلك حيث تبين من التقرير، الذى أعده أحمد إبراهيم مدير أملاك الدولة ، أنه تم" أمس الأحد" إزالة 19حالة تعد بواقع (10 حالات تعد على مساحة 875 متر على أراضى ولاية :الأملاك، الرى، الصرف، السكة الحديد+ 9 حالات تعد على مساحة8 قراريط أرض زراعية)، ليصل إجمالى ما تم إزالته ( على مدار يومى السبت والأحد الماضيين ) إلى 55 حالة تعد منها ( 36 حالة تعد بالبناء المخالف على مساحة 2014 متر أملاك دولة، 18 حالة تعد على مساحة15 قيراطاً و12 سهماً أرض زراعية ).

وأشار المحافظ إلى تكليفاته لمسؤولى الأجهزة التنفيذية والأمنية بضرورةر الالتزام بالجدول الزمنى لإزالة التعديات بالتعاون مع جهات الولاية، ومنع التعدى مجدداً على الأراضى المستردة، وخاصة أيام العطلات الرسمية، مع التواصل الدائم بين غرفة عمليات المحافظة لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة، والتنسيق التام بين كافة الأجهزة التنفيذية من جهات الولاية والوحدات المحلية، لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة على التعديات بمراكز المحافظة، وذلك وفق البرنامج الزمنى الذى تم إعداده بالتعاون مع كافة الجهات ذات الصلة.

جدير بالذكر أن الموجة الحاليةمن من حملات الإزالة يتم تنفيذها على 3 مراحل متتالية، وبدأت "السبت الماضى "بالمرحلة الأولى والتى تستمر حتى19 مابو الجارى، تليها المرحلة الثانية فى المدة من 27 مايو حتى 16 يونيو، على أن تختتم بالمرحلة الثالثة والأخير خلال الفترة من 24 يونيو إلى 14 يوليو المقبل.