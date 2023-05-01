أعراض الإصابة بسرطان المعدة.. أبرزها الغثيان وفقدان الشهية

كتبت نهير عبد النبى

يتطور سرطان المعدة عندما تنمو الخلايا في أي جزء من المعدة وتنقسم بشكل غير طبيعي، ويمكن أن تبدأ الأورام في أي مكان في المعدة ولكن معظمها يبدأ في النسيج الغدي على السطح الداخلي للمعدة.

وحسب ما ذكره موقع cancer فإن علامات سرطان المعدة وأعراضه هي:

-إحساس مؤلم أو حارق في البطن

-حرقة في المعدة أو عسر الهضم (عسر الهضم).

-الشعور بالامتلاء حتى بعد تناول وجبة صغيرة

-الغثيان أو القيء

-فقدان الشهية و فقدان الوزن

-انتفاخ البطن

-التعب أو الضعف غير المبرر

-دم في القيء

-براز أسود اللون.

أسباب الإصابة بسرطان المعدة

تتضمن بعض العوامل التي يمكن أن تزيد من خطر الإصابة بسرطان المعدة ما يلي:

-التدخين.

-الإصابة ببكتيريا هيليكوباكتر بيلوري.

-نظام غذائي غني بالأطعمة المدخنة والمخللة والمملحة وقليل من الفواكه والخضروات الطازجة.

-زيادة الوزن أو السمنة

-فقر الدم الخبيث (خلايا الدم الحمراء منخفضة).

-التهاب المعدة المزمن (التهاب المعدة).

-تاريخ عائلي للإصابة بسرطان المعدة

-استئصال المعدة الجزئي لمرض القرحة (بعد حوالي 20 عامًا)

إذا اعتقد طبيبك أنك قد تكون مصابًا بسرطان المعدة ، فسيتم إحالتك لإجراء مزيد من الاختبارات الاختبار الرئيسي هو التنظير الداخلي (المعروف أيضًا باسم تنظير المعدة). سيستخدم الطبيب أنبوبًا رفيعًا ومرنًا مزودًا بكاميرا (منظار داخلي) ، والذي يمر في الفم ، أسفل الحلق والمريء إلى المعدة من أجل فحص الجهاز الهضمي.

إذا تم الكشف عن أي مناطق تبدو مشبوهة ، يمكن إزالة كمية صغيرة من نسيج بطانة المعدة (خزعة) وفحصها تحت المجهر أقل شيوعًا هو الموجات فوق الصوتية بالمنظار حيث يحتوي المنظار الداخلي على مسبار الموجات فوق الصوتية في النهاية.

بعد تشخيص إصابته بسرطان المعدة

بعد تشخيص إصابتك بسرطان المعدة ، قد تشعر بالصدمة أو الانزعاج أو القلق أو الارتباك. هذه ردود فعل طبيعية يؤثر تشخيص سرطان المعدة أو المريء على كل شخص بشكل مختلف بالنسبة لمعظم الناس ، سيكون وقتًا صعبًا ، لكن بعض الأشخاص يتمكنون من الاستمرار في أنشطتهم اليومية العادية.

قد تجد أنه من المفيد التحدث عن خيارات العلاج مع أطبائك وعائلتك وأصدقائك. اطرح الأسئلة واطلب أكبر قدر من المعلومات التي تشعر أنك بحاجة إليها الأمر متروك لك فيما يتعلق بمدى مشاركتك في اتخاذ القرارات بشأن علاجك.

بعد تشخيص سرطان المعدة ، يتم استخدام واحد أو أكثر من الاختبارات التالية لتحديد مدى انتشار السرطان (مرحلته):

-الاشعة المقطعية

-تصوير بالموجات فوق الصوتية

-منظار البطن

-فحص العظام.

أنواع العلاج

العلاج الرئيسي لسرطان المعدة هو الجراحة استئصال المعدة الكلي أو الجزئي (إزالة المعدة بالكامل أو جزء منها) يمكن إعطاء العلاج الكيميائي قبل الجراحة لتقليص الأورام الكبيرة. يمكن استخدامه أيضًا بعد الجراحة لتقليل خطر عودة السرطان.

الرعاية التلطيفية

في بعض حالات سرطان المعدة ، قد يتحدث معك فريقك الطبي عن الرعاية التلطيفية . تهدف الرعاية التلطيفية إلى تحسين نوعية حياتك من خلال تخفيف أعراض السرطان.

بالإضافة إلى إبطاء انتشار سرطان المعدة ، يمكن للعلاج التلطيفي أن يخفف الألم ويساعد في إدارة الأعراض الأخرى قد يشمل العلاج الإشعاعي أو العلاج الكيميائي أو العلاجات الدوائية الأخرى.