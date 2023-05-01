أخبار مصر.. الرئيس السيسي: صندوق إعانة وصرف 1000 جنيه للعمالة غير المنتظمة

نشر اليوم السابع خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار والتقارير المهمة، في مقدمتها كلمة الرئيس السيسي في احتفالية عيد العمال، ووفاة الفنان مصطفى درويش، وقرعة كأس مصر.





وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة السادسة مساء..



هدايا الرئيس السيسى للمصريين في عيد العمال.. إنشاء صندوق إعانة وصرف 1000 جنيه للعمالة غير المنتظمة.. إطلاق المنصة الوطنية لمعلومات سوق العمل ..إصدار شهادة تأمين على الحياة والإصابات للعمالة غير المنتظمة



تقدم الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتهنئة لعمال مصر في عيدهم، مؤكدًا أن الحضارة المصرية الخالدة، منذ فجر التاريخ وحتى الآن، تتحدث عن تقديس المصريين للعمل.





السيدة انتصار السيسى فى عيد العمال: الأوطان لا تقوم إلا بسواعد عمالها المخلصين



وجهت السيدة انتصار السيسى، قرينة رئيس الجمهورية، تحية لكل عمال مصر في عيدهم. وقالت السيدة انتصار السيسى، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، إن الأوطان لا تقوم إلا بسواعد عمالها المخلصين، فهم المحور الحقيقي للتنمية، والركيزة الأساسية للانطلاق نحو التغيير والتطوير وبناء مستقبل أفضل وحياة كريمة لكل مواطن.





وزير القوى العاملة باحتفالية عيد العمال: الشرقية للسكر تنتج 400 ألف طن.."العمل الدولية": فخورون بالشراكة مع مصر لتعزيز الحوار الاجتماعى والعمل اللائق.. واتحاد العمال: القيادة الحكيمة ساهمت فى تخفيف أعباء العمال



قال حسن شحاتة وزير القوى العاملة، إن احتفالية عيد العمال هذا العام تأتى من داخل شركة الشرقية للسكر والتى تعد نموذجا للتعاون بين القطاع العام والخاص برأسمال مال 1.5 مليار جنيه، حيث توفر بالشركة 16 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، كما تنتج الشركة 400 ألف طن سكر تكفى 15 % من الاستهلاك المحلى والباقى للتصدير.





التعليم تفتح باب تسجيل طلبة الثانوية العامة المصريين العائدين من السودان



كشف الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى عن أنه تم فتح باب التسجيل لطلاب الثانوية العامة المصريين العائدين من السودان لأداء الامتحانات واستثنائهم رغم انتهاء موعد التسجيل.





الحكومة تنفى إجراء تعديلات على جداول امتحانات الفصل الدراسى الثانى لصفوف النقل



كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أنه في ضوء ما تردد من أنباء بشأن إجراء تعديلات على جداول امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل بسبب تطبيق نظام التوقيت الصيفي، تواصل المركز مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لإجراء تعديلات على جداول امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل بسبب تطبيق نظام التوقيت الصيفي، وأنه لم يتم إصدار أي قرارات بهذا الشأن، مُوضحةً أنه سيتم عقد امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل في المواعيد المقررة، وفقاً للجداول المعلنة للعام الدراسي الحالي 2022/2023، مُناشدةً الطلاب وأولياء الأمور عدم الانسياق وراء تلك الأخبار المغلوطة، مع استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.





ننشر أسعار السلع الغذائية على بطاقات التموين.. التفاصيل



توفر وزارة التموين والتجارة الدخلية العديد من السلع الغذائية على بطاقات التموين، حيث يتم صرف السلع بقيمة الدعم المخصص لكل مواطن مقيد بالبطاقة، كما توفر الوزارة أيضا كافة السلع الغذائية ومنتجات اللحوم والدواجن بمنافذ المجمعات الاستهلاكية بأسعار أقل من مثيلاتها فى الأسواق الأخرى.





الجيش السودانى: خفضنا القدرة القتالية لقوات الدعم السريع 55% خلال أسبوعين



كشفت القوات المسلحة السودانية، الإثنين، عن تفاصيل الهجوم الذى نفذته قوات الدعم السريع في 15 أبريل الماضى، مشيرة إلى حشد قوات الدعم لتجهيزات كبيرة بلغت 27 ألفا و135 مقاتلا و39490 مستجدا و1950 مركبة مقاتلة و104 ناقلات جنود مدرعة و171 عربة بوكس دبل كاب مسلح بالمدافع الرشاشة.





غدا ارتفاع بدرجات الحرارة بجميع الأنحاء وشبورة صباحا والعظمى بالقاهرة 28 درجة



تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا الثلاثاء، ارتفاعا فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء، ليسود طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية، مائل للدفء على السواحل الشمالية الشرقية، حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، مائل للبرودة على أغلب الأنحاء.





الصحف العالمية: الأمريكيون يحملون الإعلام مسئولية الاستقطاب السياسى فى بلادهم.. مارك زوكربيرج يواجه أزمة بعد تسريح الموظفين وتكلفة "الميتافيرس" الباهظة.. وبريطانيا تسجل "عودة من المعاشات" لتلبية تكاليف المعيشة



تناولت الصحف العالمية الصادرة اليوم، الاثنين، عددا من التقارير والقضايا، فى مقدمتها: الأمريكيون يحملون "الإعلام" مسئولية الاستقطاب السياسى فى بلادهم، مارك زوكربيرج يواجه أزمة بعد تسريح الموظفين وتكلفة "الميتافيرس".. وبريطانيا تسجل "عودة من المعاشات" لتلبية تكاليف المعيشة

وفاة مصطفى درويش بعد مسيرة فنية قصيرة.. قدم أكثر من 20 عملا دراميا أبرزها "100 وش".. رحل قبل احتفاله بفيلمين انتهى من تصويرهما.. آخر بوست كتبه: "هو أنا بس اللي مابقتش عارف أنام".. ونجوم الفن ينعونه بكلمات مؤثرة



رحل عن عالمنا الفنان مصطفى درويش، خلال الساعات الماضية عن عمر يناهز الـ 43 عامًا، بعد توقف عضلة القلب، حيث أعلن شقيقه هاني درويش على مواقع التواصل الاجتماعي قائلاً: "البقاء لله توفي إلى رحمة الله تعالى شقيقى مصطفي درويش، وتشييع الجنازة عقب صلاة العصر من مسجد الحصري بأكتوبر، والعزاء بإذن الله تعالى باكر عقب صلاة المغرب بمسجد الشرطة بالخمائل بالشيخ زايد".





تعرف على مواجهات دور الـ32 من بطولة كأس مصر 2023 / 2022



أسفرت قرعة بطولة كأس مصر نسخة 2022 / 2023 مباريات دور الـ32 التي أقيمت بمقر الاتحاد المصرى لكرة القدم بحضور مندوبى الأندية كالتالى :

الزمالك مع بروكسي، فاركو مع الاتصالات، سيراميكا مع دكرنس، المقاولون العرب مع الحمام، طلائع الجيش مع الشرقية، البنك الأهلي مع شبان قنا، الاتحاد السكندري مع السكة الحديد، بيراميدز مع راية، الأهلي مع منتخب السويس، الداخلية مع أسوان، المصري مع بترول أسيوط، حرس الحدود مع غزل المحلة، الإسماعيلي مع النجوم، سموحة مع ألو إيجيبت، إنبي مع لافيينا، فيوتشر مع طلائع الأسطول.





اكتمال المربع الذهبى لكأس رابطة الأندية المصرية لكرة القدم.. فيوتشر يصطدم بالمصرى "العنيد" فى مهمة الدفاع عن اللقب للموسم الثانى على التوالى.. والاتحاد السكندرى يتطلع لاعتلاء منصة التتويج



اكتملت الأضلاع الأربعة للمربع الذهبي لبطولة كأس رابطة الأندية المصرية لكرة القدم، فى نسختها الثانية، بتأهل أربعة فرق هى "فيوتشر، النادي المصري، الاتحاد السكندري، وسيراميكا"، يبحث كل منهم عن التتويج باللقب.