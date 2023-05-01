اليوم السابع
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صندوق إعانة للعمالة غير المنتظمة..

أبرز قرارات الرئيس السيسى فى عيد العمال.. إنفوجراف

الإثنين، 01 مايو 2023 12:24 م
أبرز قرارات الرئيس السيسى فى عيد العمال.. إنفوجراف الرئيس السيسى

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وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بإنشاء صندوق إعانة الطوارئ للعمالة غير المنتظمة، وتحويل مستحقات الحسابات الاجتماعية والصحية إليه، بما يتيح استثمارها والإنفاق منها في حالات الطوارئ والأزمات على العمالة غير المنتظمة بشكل مستدام، ويعظم العائد الاجتماعي والتنموي منه.

 

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
 
إنشاء صندوق إعانة الطوارئ للعمالة غير المنتظمة وتحويل مستحقات الحسابات الاجتماعية والصحية إليه، لاستثمارها والإنفاق منها فى حالات الطوارئ والأزمات.
 
تفعيل عمل الصندوق فور الانتهاء من الإجراءات القانونية بصرف 1000 جنيه قيمة إعانة عاجلة للعمالة غير المنتظمة وغير المستفيدة من برامج الحماية الاجتماعية.
 
إصدار وثيقة جديدة من شهادة أمان السابق إصدارها عام 2017 لتغطية التأمين على الحياة وإصابات العمل للعمالة غير المنتظمة.
 
التأكيد على كافة منشآت القطاع الخاص والقطاع العام وقطاع الأعمال العام بالالتزام بالنسبة المقررة قانونا وهى 5% لتشغيل الأشخاص ذوى الإعاقة.

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