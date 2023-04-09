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وكيل إعلام السويس: مسلسلات الـ15 حلقة للمتحدة فكرة إيجابية تحشد عناصر التشويق

الأحد، 09 أبريل 2023 12:57 م
وكيل إعلام السويس: مسلسلات الـ15 حلقة للمتحدة فكرة إيجابية تحشد عناصر التشويق الدكتور حسين ربيع
كتب محمد صبحى

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أشاد الدكتور حسين ربيع وكيل كلية الإعلام بجامعة السويس، باتجاه الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لإنتاج مسلسلات الـ15 حلقة، مؤكدا أنها فكرة جيدة واتجاه إيجابى للعمل الدراسى، حيث يتم حشد كل عناصر التشويق والاكتفاء بالـ15 حلقة أمر جيد يراعى الجمهور.
 
وأضاف الدكتور حسين ربيع فى تصريحات لـ" اليوم السابع"، أن فكرة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية للتحول لـ 15 حلقة فى مسلسلات رمضان 2023، يحقق عدد مكتسبات هامة وفى مقدمتها مراعاة سمة الجمهور المستهدف من الشباب وهم جمهور السوشيال ميديا الذين ليس لديهم صبر لمتابعة أعمال الدراما الطويلة، بالإضافة إلى أنه تحقق البعد عن المط والتطويل غير المبرر للمشاهد وإذاعة الأحداث مكثفة وتوافر عناصر التشويق، كما أن هذا النوع من الدراما يشهد تقديم الأعمال وتناول أكثر من قضية فى رمضان ويمنح الفرصة أمام الشركة المنتجة لتقديم أكثر من قضية خلال شهر رمضان من خلال إذاعة مسلسل بقضية معينة فى 15 حلقة ، وتقديم مسلسل أخر يتناول قضية أخرى فى 15 حلقة.
 
وأكد وكيل كلية الإعلام بجامعة السويس، على نجاح الشركة المتحدة فى تحقيق تنوع كبير فى الأعمال الدرامية بموسم مسلسلات ودراما رمضان 2023، ما بين المسلسلات الدينية والتاريخية والوطنية والكوميديا التي تليق وتتماشى مع اذواق الجمهور المصرى بمختلف فئاته العمرية.
 
 

مسلسلات رمضان 2023

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