وزير خارجية الكويت يتسلم رسالة من نظيره الفلسطيني حول التطورات بالمسجد الأقصى

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تسلم وزير الخارجية الكويتي الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح رسالة خطية من نظيره الفلسطيني الدكتور رياض المالكي حول التطورات الراهنة للقضية الفلسطينية والاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على المسجد الأقصى ومقدسات المسلمين والانتهاكات المستمرة للقانون الدولي والقرارات والمواثيق الأممية.

وقالت الخارجية الكويتية -في بيان اليوم الأحد- إن ذلك جاء خلال استقبال الشيخ سالم الصباح لسفير دولة فلسطين لدى دولة الكويت رامي طهبوب.

وجدد الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح خلال اللقاء موقف دولة الكويت المبدئي والثابت تجاه إدانة واستنكار الاعتداءات المستمرة لسلطات الاحتلال الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني الشقيق لاسيما الاقتحام الأخير الذي شرعت به القوات الإسرائيلية على المسجد الأقصى الشريف واعتدائها المسلح على المصلين والمعتكفين العزل مبينا بأن هذه الجرائم الإسرائيلية الممنهجة والخطيرة تشكل خرقا وانتهاكا صارخا لكل القيم الإنسانية والمبادئ والمواثيق الدولية وقوانينها.