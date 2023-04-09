اليوم السابع
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الأحد، 09 أبريل 2023 08:14 م
أكرم القصاص
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وزير المالية النمساوي: الخيارات مفتوحة أمام التحالفات الحزبية قبل الانتخابات

الأحد، 09 أبريل 2023 08:00 م
وزير المالية النمساوي: الخيارات مفتوحة أمام التحالفات الحزبية قبل الانتخابات النمسا
أ ش أ

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أكد الدكتور ماجنوس برونر وزير المالية النمساوي أن خيارات التحالف مع كافة الأحزاب النمساوية مفتوحة وذلك قبل الانتخابات البرلمانية المقبلة.. معتبرا أن هذا الأمر ليس سهلاً تحديده في الوقت الحالي.

وأوضح برونر - في تصريح اليوم الأحد - أن التكهنات حول الكيفية التي ستنتهي بها التحالفات الحزبية قبل الانتخابات البرلمانية تعد مبكرة للغاية خاصة أن الانتخابات سوف تجرى في نهاية العام المقبل.

ودافع وزير المالية، الذي ينتمي إلى حزب الشعب الذي يقود الائتلاف الحكومي، مرة أخرى عن سبب تباطؤ حزبه في قضايا المناخ على الرغم من التحالف المستمر مع حزب الخضر.. مشيرا إلى ضرورة التعاون بين جميع الأشخاص والشركات لتعزيز جهود حماية المناخ.

وقال برونر إن الحكومة سوف تظل منفتحة على التكنولوجيا معتبرا أن حماية المناخ هي واحدة من أكبر التحديات.

 


وزير المالية النمساوي

التحالفات الحزبية

الانتخابات النمساوية

النمسا



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