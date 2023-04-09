وزير القوى العاملة يلتقى سفير بيلاروسيا فى القاهرة

كتبت آية دعبس

التقى وزير القوى العاملة حسن شحاتة، صباح اليوم الأحد، بمكتبه بديوان عام الوزارة، سفير جمهورية بيلاروس في مصر سيرجي تيرينتييف، ومستشارة سفارة بيلاروس د.مارينا شيفيليوفا، وذلك لبحث تعزيز سبل التعاون فيما يتعلق بالملفات الخاصة بقضايا العمل.

وإستمع "الوزير" من السفير البيلاروسي عن طلبه بالتعاون وتبادل الخبرات فيما يخص ملف التدريب المهني، وأكد الوزير على أن الوزارة حريصة على التعاون مع كافة الشركاء في القضايا المشتركة، وقال إن المقترحات التي تقدم بها السفير البيلاروسي موضع إهتمام .

وبحسب بيان صحفي وجه المسؤول الأجنبي الشكر والتقدير للوزير على الجهد المبذول في الوزارة لإدارة قضايا وملفات العمل ، مؤكدا أن العلاقات بين حكومة وشعب البلدين متميزة ، متطلعاً لمزيد من التعاون مع الوزارة في القضايا المشتركة،ونقل للوزير التعاون الجاري بين بعض النقابات العمالية البيلاروسية ونظراتها المصرية..

حضر اللقاء من الوزارة :أمال عبد الموجود رئيس الإدارة المركزية للعلاقات الخارجية،وأمنيه عبد الحميد مساعد فني بمكتب الوزير.