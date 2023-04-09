وزير الصحة البريطاني يتهم الأطباء بمطالب "غير واقعية" ويدعوهم لعدم الإضراب

كتبت رباب فتحى

قالت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية إن ستيف باركلي، وزير الصحة البريطاني اتهم النقابات "المتشددة" بتقديم مطالب رواتب "غير واقعية" بينما يستعد الأطباء المبتدئين لأربعة أيام من الإضراب هذا الأسبوع.

ويستعد الأطباء المبتدئون في إنجلترا للمشاركة فى إضراب اعتبارًا من يوم الثلاثاء وسط مطالب بزيادة الأجور بنسبة 35 في المائة لتعويض 15 عامًا من الزيادات في الرواتب التي تقل عن معدلات التضخم.

ومن المفهوم أن مسئولي الصحة قلقون بشأن تأثير الإضرابات المقبلة أكثر من أي إضراب آخر حتى الآن ، حيث تواجه المستشفيات ما يقرب من 100 ساعة بدون ما يصل إلى نصف القوى العاملة الطبية.

لكن باركلي ، الذي اتُهم بالفشل في طرح عرض "ذي مصداقية" على الطاولة ، قال إن مطالب الأجور "لا تتماشى مع تسويات الأجور في أجزاء أخرى من القطاع العام".

وكتب لصحيفة "صنداي تليجراف" ، قائلا إن لجنة الأطباء المبتدئين التابعة للجمعية الطبية البريطانية (BMA) عازمة على الحفاظ على موقف متشدد بدلاً من العمل مع الحكومة وإدارة هيئة الخدمات الصحية الوطنية لتلبية المصالح الأعلى لأعضائها والمرضى.

وأضاف: "لجنة الأطباء المبتدئين تطالب بزيادة الأجور بنسبة 35 في المائة. هذا الطلب لا يتماشى إلى حد كبير مع تسويات الأجور في أجزاء أخرى من القطاع العام في وقت يتعرض فيه بلدنا لضغوط اقتصادية كبيرة. زيادة الراتب بهذا الحجم ستشهد حصول بعض الأطباء المبتدئين على أكثر من 20000 جنيه إسترليني إضافي سنويًا."

وقال باركلي إنه "لا يوجد احتمال" لإجراء مناقشات جادة مع النقابة حتى يغير طلب زيادة الأجور بنسبة 35 في المائة.

وتابع وزير الصحة: " ما زلت مصممًا على العثور على عرض عادل وبأسعار معقولة يقر بالعمل المهم للأطباء المبتدئين داخل هيئة الخدمات الصحية الوطنية مع حماية التزام الحكومة بخفض التضخم إلى النصف - تمامًا كما فعلنا مع النقابات العمالية التي تمثل موظفي الهيئة الآخرين بما في ذلك الممرضات والمسعفين.

ومع ذلك ، لا يمكننا التفاوض حتى تؤكد الجمعية الطبية البريطانية أنها ستتوقف مؤقتًا عن إضراب الأسبوع المقبل وتتحرك بشكل كبير من مطلبها البالغ 35 في المائة.