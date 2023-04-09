وحث أوستن- خلال مكالمة هاتفية مع نظيره الإسرائيلي يوآف جالانت- على اتخاذ خطوات؛ لضمان الهدوء وفترة عطلة سلمية لليهود والمسلمين والمسيحيين، وفقا لبيان وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون)، اليوم /الأحد/.



وتمنى أوستن لنظيره جالانت عيد فصح سعيد، واتفق الوزيران على البقاء على اتصال وتنسيق وثيق.