وزير الخارجية الأمريكي يبحث مع نظيره الإماراتي القضية الفلسطينية

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أعلن الناطق باسم وزارة الخارجية الأمريكية فيدانت باتيل، اليوم الأحد، أن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أجرى اتصالا هاتفيا مع نظيره الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان لبحث القضية الفلسطينية.

وقال باتيل وفقا لما أورده الموقع الرسمي للخارجية الأمريكية، إن "بلينكن بحث مع وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان القضايا الثنائية والإقليمية بما في ذلك الالتزام المشترك بالسلام في اليمن".

ودعا وزير الخارجية الأمريكي للهدوء خلال موسم العطلات في جميع أنحاء المنطقة، مشددا على الضرورة الملحة لتهدئة التوترات بين الإسرائيليين والفلسطينيين.

كما أكد بلينكن مجددًا على استمرار التزام الولايات المتحدة بحل الدولتين.

وأضاف الناطق باسم وزارة الخارجية الأمريكية فيدانت باتيل أن " وزير الخارجية الأمريكي أكد أن الولايات المتحدة ستواصل التشاور عن كثب مع الشركاء حول كيفية تعزيز الأمن والاستقرار والازدهار الإقليمي".