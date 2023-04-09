اليوم السابع
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أكرم القصاص
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وزير الأوقاف يستشهد ببيت شعر للفرزدق تحية للأئمة عقب اجتماعه بهم

الأحد، 09 أبريل 2023 01:45 م
وزير الأوقاف يستشهد ببيت شعر للفرزدق تحية للأئمة عقب اجتماعه بهم وزير الأوقاف يستشهد ببيت شعر للفرزدق تحية للائمة عقب اجتماعا بهم
كتب لؤى على

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اقتبس الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، بيت شعر من أشعار الفرزدق، مع استبدال كلمة "آبائي بكلمة أبنائى.. وذلك عقب لقائه أئمة الأوقاف استعدادا للاعتكاف، حيث قال: "أولئك أبنائي فجئني بمثلهم.. إذا جمعتنا يا جرير المجامع. 
 
كما أشاد وزير الأوقاف بدور الواعظات قائلا: ‏واعظات الأوقاف صورة مشرفة للفكر الوسطي وهن شقائق الأئمة في عمارة بيوت الله ونشر صحيح الدين بفكر مستنير.
 
جاء ذلك عقب اجتماعه بأئمة المساجد الكبرى المشرفين على الاعتكاف بمساجد القاهرة الكبرى وبعض المديريات الإقليمية للتأكيد على البرنامج الدعوي للاعتكاف.
 
الجدير بالذكر أن وزارة الأوقاف اعلنت فتح باب التقدم للحصول على منحة الماجستير المجانية للعاملين بالأوقاف والجهات التابعة لها بشرط ألا يكون قد أحيل المتقدم للتحقيق وتم معاقبته بأي لون من ألوان العقوبة في الفترة من 1 يناير 2021 حتى تاريخه، وأن يكون تقرير كفاءته ممتازا آخر عامين.
 
وألا يزيد سن المتقدم عن خمسة وأربعين عامًا في تاريخ نشر هذا الإعلان ، وأن يجتاز الاختبار المقرر لذلك، علما بأن المنح المتاحة للماجستير هذا العام تزيد على ثلاثمائة منحة.
 
فعلى الراغبين في الحصول على ذلك التقدم على الرابط التالي في موعد أقصاه أسبوعان من تاريخه.
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSenBGa8hnnZjHGNaAOE-2SB0HemIS5OlN4bAsYqcsvNyZBzLg/viewform?usp=sf_link
 
وزير الأوقاف يلتقي بالأئمة استعدادا للاعتكاف
وزير الأوقاف يلتقي بالأئمة استعدادا للاعتكاف

وزير الأوقاف يستشهد ببيت شعر للفرزدق تحية للائمة عقب اجتماعا بهم
وزير الأوقاف يستشهد ببيت شعر للفرزدق تحية للائمة عقب اجتماعا بهم

وزير الأوقاف يستشهد ببيت شعر للفرزدق تحية للائمة
وزير الأوقاف يستشهد ببيت شعر للفرزدق تحية للائمة

 


وزير الاوقاف

الاعتكاف

ائمة الاوقاف

وزارة الاوقاف



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