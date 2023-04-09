وقال متحدث باسم الخارجية الأمريكية ، حسبما أفادت قناة (الحرة) الأمريكية اليوم الأحد ، إن واشنطن على ثقة بإمكاناتها والقدرات الكافية فى المنطقة لضمان السلام والاستقرار.

وأضاف أن الولايات المتحدة تتابع ما تقوم به الصين عن كثب ، مشيرا إلى أن قنوات الاتصال مع الصين ما زالت مفتوحة .