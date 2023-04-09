هبوط مؤشرات البورصة المصرية بالختام للجلسة الثانية على التوالى

كتب هانى الحوتى

أنهت البورصة المصرية ، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات للجلسة الثانية على التوالي، بضغوط مبيعات المتعاملين المصريين والأجانب، وسط تداولات متوسطة، وخسر رأس المال السوقي 3 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 1.072 مليار جنيه.

وتراجع مؤشر " إيجي إكس 30 " بنسبة 0.21% ليغلق عند مستوى 16674 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.15% ليغلق عند مستوى 2887 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.31% ليغلق عند مستوى 19862 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.18% ليغلق عند مستوى 6894 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.33% ليغلق عند مستوى 2935 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.26% ليغلق عند مستوى 4408 نقطة.