ميناء دمياط يستقبل 13 سفينة متنوعة خلال 24 ساعة

دمياط معتز الشربيني

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط، بياناً إعلاميا، جاء فيه أن الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 13 سفينة، بينما غادر عدد 11 سفينة، كما وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 38 سفينة، منها ناقلة الغاز المسال (BW CASSIA)، والتى ترفع علم سنغافورة، ويبلغ طولها 295 مترا و بعرض 46 مترا، والمقرر لها أن تقوم بتحميل شحنة تبلغ حوالى 61 ألف طن من الغاز المسال، والسفينة ( LUGANO )، والتي ترفع علم جزر مارشال، ويبلغ طولها 229 م وعرضها 33 م القادمة من روسيا، وعلى متنها حمولة تقدر بـ 57750 طن من القمح لصالح هيئة السلع التموينية.

يأتي ذلك في إطار جهود الدولة، وتأكيداً على جاهزية مرافق ميناء دمياط لإستقبال ناقلات القمح لضمان توافر السلع الإستراتيجية وتلبية احتياجاتها من القمح.

وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 35891 طن تشمل: 7638 طن يوريا و 254 طن اسمنت و 1850 طن مولاس و 18963 طن كلينكر و 7186 طن بضائع متنوعة.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 44783 طن تشمل : 7750 طن خردة و 18037 طن قمح و 16072 طن صويا صب و 67 طن صويا معبأ و 1432 طن خشب زان و 4108 راس ماشية ( عجول تسمين ) بإجمالي وزن 1425 طن.

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 1237 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 130 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 2836 حاوية مكافئة.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 158410 طنًا ... بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 132867 طنًا.

كما غادر عدد 3 قطار بحمولة إجمالية 3804 طن قمح متجهين إلى شبرا و كوم أبو راضي ، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 5079 شاحنة.