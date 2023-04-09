من تقوية المناعة لإنقاص الوزن ..إليك الفوائد الصحية لتناول الشمام

كتبت ميرفت رشاد

إذا تحدثنا عن فواكه الصيف، فالقائمة طويلة، تأكد من تضمين الشمام في نظامك الغذائي، لأنه ليس فقط حلوًا ولكنه يحتوي أيضًا على كمية جيدة من الماء ويحسن صحة الجهاز الهضمى ويقوى المناعة، وإليك الفوائد الصحية وفقًا لما نشره موقع "healthshots".

1. صحة الجهاز الهضمي

الشمام يحتوي على نسبة عالية من الألياف والمياه، ما يجعله مفيدًا للأشخاص الذين يعانون من عسر الهضم والإمساك، يساعد محتوى الألياف في الفاكهة في تنظيم حركات الأمعاء المناسبة وله تأثير مهدئ على المعدة، تساعد الألياف في السيطرة على الرغبة الشديدة في تناول الطعام.

2. تقوية المناعة

الشمام غني بمحتوى فيتامين سي، وهو مضاد للأكسدة يساعد على تعزيز المناعة، يحتوي أيضًا على مواد كيميائية نباتية وبيتا كاروتين وفيتامين أ التي تساعد في الحفاظ على وظيفة القناة الهضمية، الأمعاء الصحية بدورها تعزز المناعة.

3. يعزز فقدان الوزن

الشمام منخفض السعرات الحرارية، وهو أمر نبحث عنه في الأطعمة أثناء تحديد أهدافنا لفقدان الوزن، تحتوي هذه الفاكهة الغنية بالمغذيات على نسبة عالية من الماء، ما قد يساعد في تلبية متطلباتك من المياه مع احتمال مساعدتك أيضًا على إنقاص الوزن.

4. يخفف من تقلصات الدورة الشهرية

تشنجات الدورة الشهرية هي شيء تواجهه معظم النساء، إذا كنت لا ترغب في تناول الأدوية أو الاعتماد على كيس الماء الساخن، فتناول شمام يساعد على تنظيم تدفق الدورة الشهرية عن طريق إذابة الجلطات وتخفيف تقلصات العضلات.