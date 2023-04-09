اليوم السابع
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مطران الكنيسة الأسقفية يترأس قداس الاحتفال بأحد السعف

الأحد، 09 أبريل 2023 01:33 م
مطران الكنيسة الأسقفية يترأس قداس الاحتفال بأحد السعف قداس أحد السعف
كتب: محمد الأحمدى - تصوير كريم عبدالعزيز

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بدأت الكنيسة الأسقفية الأنجليكانية بمصر اليوم، أسبوع الآلام بقداس أحد السعف، حيث يرمز لذكرى دخول المسيح أورشليم، واستقبال الشعب المسيحى بالهتاف وسعف النخيل.  
 
ويترأس صلاة  قداس أحد السعف رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية الدكتور سامي فوزي رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية غدًا في تمام الساعة الثانية عشر ظهرًا بكاتدرائية جميع القديسين الأسقفية بالزمالك.  
 
ويصلى رئيس الأساقفة قداس خميس العهد بالكنيسة الأسقفية بالجيزة  في تمام السابعة مساءًا إذ سيتضمن القداس خدمة غسل الأرجل امتثالا لما فعله المسيح مع تلاميذه بالإضافة لخدمة الشركة المقدسة (سر التناول) والتى بدأها المسيح يوم خميس العهد.  
 
يختُتم أسبوع الآلام بصلوات الجمعة العظيمة، إذ سيقود رئيس الأساقفة الصلوات من داخل الكنيسة الأسقفية بمصر القديمة في تمام الساعة الثانية عشر والنصف ظهرًا وهي الجمعة التي شهدت صلب السيد المسيح وتعذيبه وفق عقيدة الكنيسة. 
 
وتحتفل الكنيسة يوم السبت الموافق 15 إبريل بعيد القيامة المجيد حيث يبدأ القداس في تمام الثامنة مساءًا من داخل الكاتدرائية الأسقفية بالزمالك.

الكنيسه الاسقفية

المطران سامى فوزى

احد السعف

عيد القيامه



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