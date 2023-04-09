مصر للطيران تؤسس 3 لجان فرعية لمجلس الإدارة لتطبيق أعلى معايير حوكمة الشركات

كتبت رحاب نبيل

أعلنت مصر للطيران الناقل الوطني تبنيها أفضل ممارسات حوكمة الشركات، وذلك من خلال تأسيس ثلاثة لجان فرعية جديدة تابعة لمجلس الإدارة، وتهدف هذه الخطوة الاستراتيجية إلى تعزيز الشفافية والكفاءة في جميع معاملات الشركة لصالح عملائها الكرام والعاملين بها.

وصرح المهندس يحيى زكريا رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران، أن هذه اللجان الفرعية الثلاثة ستعمل بالتنسيق والتعاون مع مجلس الإدارة والإدارة العليا والعاملين لمواءمة الأهداف الاستراتيجية للشركة الوطنية مصر للطيران مع تطبيق أعلى معايير حوكمة الشركات، من خلال تعزيز ثقافة الشفافية والتحسين المستمر، حيث تلتزم شركة مصر للطيران بتقديم الأفضل لعملائها والعاملين بها.

وتابع زكريا إن إنشاء تلك اللجان يؤكد على مدى التزامنا بالحفاظ على أعلى معايير حوكمة الشركات، كما ستعزز هذه الخطوة ثقة عملائنا وموقعنا كشركة طيران رائدة على المستويين الإقليمي والعالمي، وأضاف أن مصر للطيران ستواصل تقييم وتبني أفضل الممارسات وفقًا للمعايير الدولية، مؤكدًا أن هذا النهج الاستراتيجي سيعزز من نجاح الشركة على المدى الطويل ويسهم في النمو المستدام لصناعة النقل الجوي العالمي.

جدير بالذكر أن هذه اللجان الفرعية الجديدة تتألف من:

1- لجنة المراجعة:

وترتكز على المراجعة الداخلية والحوكمة المؤسسية وإدارة المخاطر من خلال مراقبة التقارير المالية وفعالية أنظمة الرقابة الداخلية، كما ستضمن لجنة المراجعة نزاهة البيانات المالية للشركة والامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية، والعمل السليم لعمليات المراجعة الداخلية.

2- لجنة رأس المال البشري:

وتشرف على سياسات واستراتيجيات وممارسات الموارد البشرية للشركة لتعزيز ثقافة عمل عالية الأداء ومتنوعة وشاملة، بالإضافة إلى إدارة المواهب وتطوير العاملين وتخطيط التعاقب الوظيفي، لضمان استمرار شركة مصر للطيران في تطوير أفضل المواهب في صناعة الطيران.

3- لجنة التكنولوجيا والتحول الرقمي:

وتشرف على استراتيجية التكنولوجيا والابتكار ومبادرات التحول الرقمي لخلق تجربة سلسة واستثنائية للعملاء، كما تتبنى التكنولوجيات الرائدة والحلول المبتكرة. مع التأكيد على أن شركة مصر للطيران ستظل في صدارة هذه الصناعة من حيث الكفاءة والسلامة ورضا العملاء.