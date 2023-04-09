اليوم السابع
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الأحد، 09 أبريل 2023 05:49 م
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مصرع وإصابة شخصين في انهيار جزء من منزل بالشرقية بسبب حريق

الأحد، 09 أبريل 2023 05:29 م
مصرع وإصابة شخصين في انهيار جزء من منزل بالشرقية بسبب حريق اسعاف - أرشيفية
الشرقية- إيمان مهنى

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لقى شاب مصرعه، فيما أصيب آخر، وأنهار جزء من منزل إثر انفجار أسطوانة بوتاجاز داخل المنزل بمدينة ههيا محافظة الشرقية.

 

تلقى مدير أمن الشرقية، إخطارا يفيد نشوب حريق داخل منزل بمدينة ههيا بجوار مدرسة الحرية، إثر انفجار أسطوانة بوتاجاز، مما أسفر عن وفاة شخص وإصابة آخر وانهيار جزء من المنزل.

 

على الفور انتقلت قوة من الحماية المدنية، وتم الدفع بعدد من سيارات الإطفاء و4 سيارات اسعاف، وتم إخماد الحريق، ونقل المصاب إلى مستشفى ههيا المركزى، كما تم التحفظ على الجثة فى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، وتولت التحقيقات بالواقعة.


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