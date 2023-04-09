مصرع مسنة صدمها قطار بسوهاج أثناء عبورها السكة الحديد من مكان غير مخصص للمشاة

سوهاج ـ محمود مقبول

لقيت ربة منزل تبلغ من العمر 75 سنة مصرعها تقيم بدائرة مركز شرطة سوهاج، وذلك إثر اصطدام أحد القطارات بها حال عبورها شريط السكة الحديد من مكان غير مخصص لعبور المشاة، تم نقل الجثة لمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

كان اللواء مساعد الوزير مدير أمن سوهاج ، قد تلقى بلاغا من مأمور مركز شرطة سوهاج يفيد بورود محضر محرر بمعرفة قسم شرطة النقل والمواصلات بسوهاج، يتضمن إفادة ناظر محطة سكة حديد سوهاج من سائق القطار الروسى "أسوان – القاهرة " بأنه أثناء مروره من مزلقان بلصفورة دائرة المركز، شاهد إحدى السيدات تعبر شريط السكة الحديد من مكان غير مخصص للمشاة فأطلق آلة التنبيه عدة مرات ولم تستجيب واصطدم بها وتوفيت.

تم عمل المعاينة اللازمة، وتم التعرف على الجثة، وتبين أنها تدعى لواحظ "ع.ا" 75 سنة ربة منزل وتقيم دائرة المركز وبسؤال نجلها "م.ر" - 52 سنة مزارع ويقيم بذات الناحية بمضمون ما تقدم، وتم تحرير محضر بالواقعة، وتم إخطار النيابة العامة التى تولت التحقيق فى الواقعة.