اليوم السابع
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مصرع طفلة تحت عجلات سيارة نقل فى المنوفية

الأحد، 09 أبريل 2023 01:01 م
مصرع طفلة تحت عجلات سيارة نقل فى المنوفية إسعاف - أرشيفية
المنوفية - محمد فتحى

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لقيت طفلة بإحدى قرى مركز شرطة منوف بمحافظة المنوفية مصرعها، تحت عجلات سيارة نقل بالمنوفية، وذلك أثناء لهوها أمام المنزل الخاص بأسرتها، تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
 
تلقى اللواء مدير أمن المنوفية، إخطارا من مأمور مركز شرطة منوف، يفيد ورود بلاغ بمصرع طفلة أمام منزلها بإحدى قرى المركز.
 
بالانتقال والفحص تبين مصرع س، ح، ص 5 سنوات،  تحت منوف عجلات سيارة نقل قيادة إ، ف، ن 40 عام سائق، أثناء لهوها بالدراجة النهوائية الخاصة بها أنام منزل أسرتها، متأثرة بإصابتها بكسر في عظام الجمجمة، ضبطت القوة الأمنية السيارة وقائدها، تم تحرير محضر بالواقعة برقم 6532، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

محافظة المنوفية

أمن المنوفية

مركز منوف

مصرع طفله



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