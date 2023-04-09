اليوم السابع
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مصرع سائح وفقدان اثنين فى غرق قارب قبالة سواحل ساو باولو البرازيلية

الأحد، 09 أبريل 2023 10:55 ص
مصرع سائح وفقدان اثنين فى غرق قارب قبالة سواحل ساو باولو البرازيلية غرق قارب فى ساوباولو
فاطمة شوقى

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أعلنت السلطات البرازيلية مصرع شخص واثنين فى عداد المفقودين بعد غرق قارب على متنه 12 شخصا معظمهم من السياح، حسبما قالت صحيفة "او جلوبو" البرازيلية.

وأشارت سلطات البرازيل إلى أن موجة  كبيرة ضربت القارب مما أدى إلى غرقه فى الوقت الذى لم يرتدى فيه الراكبون سترة النجاة لذلك فكان انقاذهم صعبا للغاية.

وذكر شهود العيان أن القارب غادر ميناء أوباتوبا وهى تحمل سياح بعضهم أطفال وكبار السن، ولكن وهو فى طريق العودة  على بعد كيلومتر واحد من وصوله لخط النهاية  ، وقع الحادث بعد تعرضه لضربة كبيرة من الموج الذى ادى لاهتزازه وغرقه.

وأوضحت الصحيفة أن وزارة الصحة قامت بتفعيل جميع البروتوكولات الخاصة بتقديم الرعاية للمصابين بدعم من مركز تنظيم الطوارئ وحالات الطوارئ ، إلى جانب سيارتي إسعاف طبيين.

كما تعرضت البرازيل أمس الاربعاء ،لحادث  قتل مسلح 4 أطفال، في هجوم بسلاح أبيض استهدف دار حضانة في مدينة بلوميناو، بحسب ما أعلن مصدر في الحكومة المحلية.

وقال مسؤول في حكومة ولاية سانتا كاتارينا إنّ "شخصاً يحمل سلاحاً أبيض دخل الدار وقتل أربعة أطفال. هناك أيضا أربعة جرحى".

 

 


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