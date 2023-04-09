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مروان .. قصة طفل حفظ القرآن كاملا فى العاشرة من عمره بالمنوفية

الأحد، 09 أبريل 2023 01:00 ص
مروان .. قصة طفل حفظ القرآن كاملا فى العاشرة من عمره بالمنوفية الطفل مروان خالد
المنوفية - محمد فتحى

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بصوت ملائكى عزب وكأنه يدوى فى السماء، يسمعه القلب قبل الأذن والعقل، يحملك الطفل مروان خالد حتحوت والذى يعيش بمدينة منوف بمحافظة المنوفية، إلى عالم الروح الملائكى.

بدأ مروان حفظ القرآن الكريم فى سن الرابعة، والتحق بُكتاب بمنوف، وحفظ القرآن كاملا فى سن العاشرة.

أكد مروان، أنه حصل على إجازة حفص عن عاصم "قراءة وإقراء" على يد الدكتور محمد بن مغربى البيطار، كما حصل على العديد من الإجازات فى المتون مثل تحفة الأطفال والجذرية والمجموعة القيمة والسلسبيل الشافى بأسانيد عالية.

ويقول خالد حتحوت والد مروان، إنه حريص على حضور دروس العلم والعقيده والفقه، وانتظم فى تثبيت الحفظ، والتحق بمعهد القراءات شبين الكوم لدراسة علم التجويد والقراءات واستكمال معرفة أصول الدين وعقيدته.

ويشير والد مروان، إلى أن نجله شارك فى العديد من المسابقات وأخرها مسابقة الإدارة التعليمية بمنوف وحصل على المركز الثانى، ومسابقات عديده على مستوى الكتاتيب بمنوف وكان دائما يحصل على المراكز الأولى.

ويضيف الطفل مروان، إلى أن والدته حرصت على متابعته حتى إتمام حفظ القرآن الكريم، قائلاً:"الوصول إلى القمة صعب ولكن الحفاظ عليها أصعب، وأوجه رسالة لكل الطلاب بضرروة الحرص على حفظ كتاب الله، لأنه يحفظ من كل شر ويساعدك على تحقيق أهدافك النبيلة"

الطفل-مروان-حتحوت
الطفل-مروان-حتحوت

 

الطفل-مروان-مع-والدته
الطفل-مروان-مع-والدته

 

الطفل-مروان-مع-والده
الطفل-مروان-مع-والده

 

مراون-مع-الأسرة
مراون-مع-الأسرة

 


محافظة المنوفية

مدينة منوف

حفظ القرآن الكريم

طفل يحفظ القرآن الكريم

براعم القرآن

تحفيظ القرآن الكريم



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