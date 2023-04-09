مرصد الأزهر يذكر بمذبحة دير ياسين: تظل شاهدة على إرهاب الكيان الصهيوني

كتب لؤى على

تحل اليوم واحدة من أشد الذكريات ألمًا على أبناء الشعب الفلسطيني بل والعربي والإسلامي أجمع، وهي الذكرى الـ 75 لمذبحة " دير ياسين "، والتي نُفذت على أيدي جماعتين صهيونيتين متطرفتين، في التاسع من شهر أبريل عام 1948م، حيث شنت الجماعتان الإرهابيتان هجومًا على قرية "دير ياسين" الفلسطينية الواقعة غرب القدس المحتلة، والذي أسفر عن سقوط عدد كبير من الشهداء، تتراوح أعدادهم ما بين 250 و360 شهيدًا، بينهم الكثير من الأطفال والنساء والشيوخ.

تأتي هذه الذكرى الشاهدة على إرهاب ووحشية الكيان الصهيوني وسط أحداث تدل على استمراره في عدوانه الممنهج والمتجذر في سياسته تجاه أبناء الشعب الفلسطيني ومقدساتهم الإسلامية والمسيحية على حد سواء.