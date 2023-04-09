اليوم السابع
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والدراما تعكس قوة السيناريو..

مدرس إعلام: تحول المتحدة لمسلسلات الـ15 حلقة فكرة قوية

الأحد، 09 أبريل 2023 10:56 ص
مدرس إعلام: تحول المتحدة لمسلسلات الـ15 حلقة فكرة قوية الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية
كتب ــ محمد صبحى

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أكدت الدكتورة سارة فوزى مدرس بقسم الإذاعة والتليفزيون بكلية الإعلام جامعة القاهرة، أن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية استطاعات أن تقدم نجاحا كبيرا فى فكرة التحول إلى مسلسلات الـ 15 حلقة، وجعل النصف الثانى من رمضان بنفس قوة أول الشهر، مشيرة إلى أن مسلسل جت سليمة يعكس كوميديا لطيفة دون افتعال ولا مبالغة.
 
وأضافت الدكتورة سارة فوزى فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن القصة مبنية فى مسلسلات دراما رمضان بشكل محترف ولا يحدث إفصاح عن المسلسل من أول حلقة وهذه المسألة تمثل  نقطة قوة للسيناريو، مشيرة إلى أن الدراما الرمضانية للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية فى مسلسلات رمضان 2023 تكشف عن جوانب جديدة فى مصر سواء مناطق شعبية أو أحياء راقية، وهى أمورغيرمعتادة فى الدراما مشيدة بمستوى الإخراج والتصوير هذا العام فى مسلسلات المتحدة.
 
وكانت أكدت الدكتورة سارة فوزى فى تصريحات سابقة  لـ"اليوم السابع"، أن تقديمً الدراما الدينية مثل مسلسل رسالة الإمام مهم جدا، خاصةً وأن الدراما المصرية لم تنتج هذا النوع من الدراما منذ فترات طويلة، موضحة أن هذه النوعية تساهم فى تشكيل شخصية النشء لمعرفة سيرتها، كما أن الدراما الوطنية جزء لا يتجزأ من الدراما مثل مسلسل الكتيبة 101 ويجب التوسع فى إنتاج هذه النوعية على مدار العام لتحقيق عدة مكتسبات أولها شعور أسر الشهداء أن تضحيات ذويهم لم تذهب وتعريف الجمهور المصرى ببطولات وملاحم حقيقية للقوات المسلحة، وأنها ليست أفلام سوبر هيرو مثل الأفلام التى تنتجها الدول الغربية والتى تضفى على جيوشهم هالة من القدسية، بالإضافة إلى أن هذه النوعية من الدراما تمنح الأطفال والنشئ قدوة مهمة كانت مفتقدة.

اعلام القاهرة

الشركة المتحدة

سارة فوزى

اخبار مصر

مسلسلات رمضان 2023

دراما رمضان



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