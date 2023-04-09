محافظ الدقهلية يلتقى ممثلى التنمية المحلية والاتصالات لمناقشة حصر أملاك الدولة

الدقهلية شريف الديب

التقى الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية ، اليوم الأحد، ممثلي وزارة التنمية المحلية والاتصالات، لعرض ومناقشة منظومة حصر وإدارة اصول وأملاك الدولة، وقرر تخصيص مكان مجهز بالكامل داخل ديوان عام المحافظة، لمباشرة فريق العمل مهام عملهم المكلفين بها.

جاء ذلك بحضور الدكتور هيثم الشيخ نائب المحافظ، والمهندسة رحاب فج النور مدير منظومة أملاك الدولة بوزارة الاتصالات، والمهندس بدر عبدالسيد مدير عام النظم والتطبيقات والدعم الفني بوزارة التنمية المحلية، والدكتورة أميرة يوسف مدير إدارة المتغيرات المكانية وشبكات المرافق، والمهندس هيثم عبدالرحيم مدير إدارة الدعم الفني بالمحافظة.

وتم خلال اللقاء مناقشة وعرض التكليفات الصادرة في هذا الشأن لحصر أصول الدولة، وإنشاء قاعدة بيانات متكاملة للمنظومة مدعمه بالوثائق الثبوتيه للأصول بالمحافظة.

وأشار "مختار" إلى أن الهدف من المنظومة هو حصر أصول الدولة المستغلة وغير المستغلة، لزيادة موارد الدولة والمحافظة، من خلال تحصيل الإيرادات وإدارة المنشآت والممتلكات الخاصة بالدولة.

كما أشار "المحافظ" إلى أنه سيتم استغلال هذه الموارد في إقامة مشروعات قومية وخدمية لخدمة المواطنين في كافة القطاعات مثل مشروعات البنية التحتية والصحة والتعليم وغيرها.

وأكد " مختار " علي أننا نعمل جميعاً في أجهزة الدولة المختلفة من أجل خدمة المواطنين في كافة القطاعات وتلبية احتياجاتهم ، من خلال انشاء المدارس والمستشفيات والخدمات بكافة أنواعها.

جاء ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بحصر اصول الدولة وإدارتها لتحقيق أقصي استفادة منها لصالح إقامة مشروعات قومية في ظل بناء الجمهورية الجديدة ، وتنفيذاً لتكليفات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء ، وبالتنسيق والتعاون المثمر بين اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية ، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في هذا الشأن.

واكد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، على استمرار جهود الوحدات المحلية للتصدى للبناء المخالف والتعديات بكافة أشكالها، واكد "مختار" أن التعديات على الأراضى الزراعية وأراضى الدولة بالبناء المخالف يمثل إهدارا للثروة القومية للدولة مشيرا الي تضافر جهود جميع الاجهزة بالمحافظة للتصدي لها وتطبيق القانون بكل الحزم والحسم حرصا علي حقوق الدولة وحقوق المواطنين.

وتابع "مختار" تقرير جهود الوحدة المحلية لمراكز ومدن طلخا والمطرية والسنبلاوين وشربين ونبروه لازالة عدد من حالات البناء المخالف والتعدي علي الارض الزراعية.

ففي مركز ومدينة طلخا قالت رحاب المزين رئيس المركز والمدينة، انه تم متابعة اعمال تنفيذ ازالة الدور السادس العلوي بدون ترخيص بالمخالفة لقيود الارتفاع بالمدينة على مساحه 300 متر مربع وتم اتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفة.

وفي مركز ومدينة المطرية قال المحاسب نادر محي الدين رئيس المركز والمدينة، انه تم متابعة تنفيذ اعمال ازالة وفك شدة خشبية تمهيد لصب سقف دور الثالث علوى دون الاخذ بالتصاريح الادارية على مساحة حوالى 100 متر بمنطقة المثلث بالمدينة وتم اتخاذ كافة الاجراءات الادارية اللازمة.

وفي مركز ومدينة السنبلاوين قال المحاسب احمد عبد العظيم رئيس المركز والمدينة، انه تم متابعة تنفيذ إزالة فوريه في المهد بنطاق الوحده القروية بكفر الروك وذلك لحالتي تعدى الاولي بحوض الديسة بقرية الشعلا على الأرض الزراعية عبارة عن تطوير مخالفة وذلك ببناء غرفة على مساحة 9متر مربع الطوب الاحمر والمونه الاسمنتية وتم إزالة المخالفة على نفقة المخالف ورد الشىء إلى إصلة والثانيةعبارة عن بناء حظيرة مواشى على مساحة 30متر مربع بالطوب البلوك والمونه الاسمنتية وتم إزالة المخالفة فى المهد على نفقة المخالف وبمشاركة الشرطة والإدارة الزراعية.

وفي مركز ومدينة شربين قال اللواء ماهر هاشم رئيس المركز والمدينه، انه تم متابعة تنفيذ اعمال إزالة فوريه لصبه سقف دور رابع علوى على مساحة 70 متر مربع تتم بالمخالفة وذلك بمنطقة عزبه الجزار داخل المدينه وتم إتخاذ كافه الإجراءات القانونية اللازمه حيال المخالفة.

وفي مركز ومدينة نبروه قال المحاسب محمد البسيوني رئيس المركز والمدينة، انه تم تكليف عاطف سعد نائب رئيس المركز بمتابعة اعمال مراجعة تراخيص البناء بعدد من المناطق بمدينة نبروه وسرعة اتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفات فورا تنفيذا للقانون.

وأكد محافظ الدقهلية ان الدولة بكامل اجهزتها تتصدى بكل حزم لأى محاولات للشروع فى التعدى على الاراضى الزراعية او أراضي الدولة بنطاق المحافظة ،وقال بأن هناك توجيهات مشددة لجميع رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والاحياء باحالة جميع المخالفات فى هذا الشأن للنيابة العسكرية وعدم الإكتفاء بتحرير محاضر، وشدد محافظ الدقهلية على أهمية الجاهزية من قبل كافة الوحدات المحلية وبالتعاون مع الأجهزة المعنية للتصدي الفورى و بكل حزم لأية حالات شروع بالتعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة وكذا حالات البناء بالمخالفة للقوانين المنظمة.