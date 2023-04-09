محافظة الوادى الجديد تعلن عن مسابقة للإنشاد وقراءة القرآن والأذان لصغار السن

الوادى الجديد – ماهر البهنساوى

أعلن اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد عن إطلاق مسابقة للموهوبين فى مجال الإنشاد الدينى وقراءة القرآن والاذان لمرحلة تحت سنة 13 سنة، وذلك خلال الفترة من 8 أبريل وحتى 12 أبريل الجارى، وذلك ضمن جهود المحافظة لتشجيع المواهب الصغيرة ورعايتها حيث من المقرر أن يتم تريم الفائزين فى احتفالية كبرى سيتم تنظيمها فى نهاية شهر رمضان المبارك .

وتضمنت شروط المستبقة أن يكون المتقدم موهوب فعليا ويتمتع بحسن الصوت وصحة الآداء والتمكن اللغوى، حيث يقوم المتسابق بتصوير مقطع فيديو لا تزيد مدته عن دقيقتين، ويتم إرساله من خلال هذا الرباط

https://forms.gle/NRPNUcKRD6iG28iv9

وكانت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الوادي الجديد، أعلنت عن تنفيذ مسابقة تستهدف الطلاب من المراحل المختلفة .رياض الاطفال _ الابتدائية _ الإعدادية _ الثانوية ( عام وفني ) وطلاب التربية الخاصة بجميع الادارات التعليمية بالتعاون والتنسيق مع توجيه عام التربية الموسيقية، فى مجال أفضل صوت فى الإنشاد الديني، وأفضل عازف موسيقى، ويتم التقييم على مستوى الادارات التعليمية لأختيار أفضل العناصر المتميزة على مستوى المديرية و إعلان الفائزين ومنحهم الجوائز بحفل الختام.