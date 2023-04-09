متهمة بالنصب تعترف: أوهمت مواطنين فى القاهرة بالاستثمار فى المواد الغذائية

كتب سليم على

قالت سيدة متهمة ب النصب على المواطنين فى منطقة مصر القديمة بالقاهرة، أمام النيابة العامة بمحكمة جنوب القاهرة، إنها أقنعت ضحاياها باستثمار أموالهم فى المواد الغذائية، باستدعاء المجنى عليهم حضروا واتهموها بالنصب عليهم.

وقررت النيابة حبس المتهمة 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطالبت رجال المباحث بقسم شرطة مصر القديمة، بسرعة التحريات حول المتهمة للوقوف على نشاطها لاستكمال التحقيقات، ووجهت لها تهمة النصب على المواطنين بالمخالفة لأحكام القانون.

تمكنت الأجهزة الأمنية، فى ضبط سيدة بالقاهرة لقيامهما بالنصب على المواطنين والاستيلاء منهم على مبالغ مالية، وحرر محضر بالواقعة.

وفى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة مصر القديمة بمديرية أمن القاهرة من (إحدى السيدات – مقيمة بدائرة القسم) لتضررها من (ربة منزل - مقيمة بدائرة القسم) لقيامها بالنصب عليها والاستيلاء منها على مبلغ مالى بدعوى توظيفها فى تجارة المواد الغذائية "نظير أرباح شهريه" إلا إنها لم تقم بذلك أو رد المبلغ.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافها وأمكن ضبطها، وبمواجهتها اعترفت بارتكاب الواقعة على النحو المشار اليه ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.