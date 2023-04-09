لتحسين القناة الهضمية.. إليك 7 أطعمة تساعدك على محاربة الانتفاخ المزمن

كتبت ميرفت رشاد

7 أطعمة يمكن أن تساعد في تقليل الانتفاخ المزمن 1. الزنجبيل يستخدم الزنجبيل لعدة قرون كعلاج تقليدي لأمراض الجهاز الهضمي، يحتوي على gingerols ، والتي لها خصائص مضادة للالتهابات ومضادة للتشنج يمكنها تهدئة عضلات الأمعاء وتقليل الانتفاخ، يحفز الزنجبيل أيضًا إنتاج العصارات الهضمية والإنزيمات التي تدعم الهضم الصحي. الانتفاخ هو إحساس غير مريح يمكن أن يجعلك تشعر وكأنك قد اكتسبت وزنًا، غالبًا ما يكون ناتجًا عن زيادة الغازات أو احتباس الماء أو مشاكل في الجهاز الهضمي، يمكن أن يكون الانتفاخ المزمن علامة على حالات صحية أساسية، مثل متلازمة القولون العصبي أو الداء البطني أو دسباقتريوز الأمعاء، يمكن أن ينتج الانتفاخ أيضًا عن عوامل غذائية يمكن إدارتها من خلال خيارات الطعام، وإليك 7 أطعمة يمكن أن تساعدك على محاربة الانتفاخ المزمن وتحسين صحة الجهاز الهضمي بشكل عام، وفقًا لما نشره موقع "ndtv".يستخدم الزنجبيل لعدة قرون كعلاج تقليدي لأمراض الجهاز الهضمي، يحتوي على gingerols ، والتي لها خصائص مضادة للالتهابات ومضادة للتشنج يمكنها تهدئة عضلات الأمعاء وتقليل الانتفاخ، يحفز الزنجبيل أيضًا إنتاج العصارات الهضمية والإنزيمات التي تدعم الهضم الصحي.

2. النعناع النعناع علاج طبيعي شائع آخر للانتفاخ ومشاكل الجهاز الهضمي الأخرى، يحتوي النعناع على المنثول ، الذي يمكنه إرخاء عضلات الجهاز الهضمي ، وتحسين تدفق الصفراء ، وتخفيف الانزعاج البطني، يتوفر شاي النعناع أو الكبسولات أو الزيت العطري على نطاق واسع ويمكن استخدامه حسب الحاجة.

3. الأناناس يحتوي الأناناس على البروميلين ، وهو إنزيم يمكنه تكسير جزيئات البروتين وتقليل الالتهاب في الأمعاء. ثبت أن البروميلين يحسن أعراض اضطرابات الجهاز الهضمي مثل متلازمة القولون العصبي والتهاب القولون التقرحي.

4. الزبادي الزبادي هو منتج ألبان مخمر يحتوي على بكتيريا مفيدة تعرف باسم البروبيوتيك، يمكن أن تساعد البروبيوتيك في موازنة ميكروبيوم الأمعاء وتقليل الالتهاب وتعزيز امتصاص العناصر الغذائية، يمكن أن يكون الزبادي أيضًا مصدرًا جيدًا للكالسيوم والبروتين والفيتامينات.

5. البابايا البابايا هي فاكهة استوائية غنية بالفيتامينات والألياف والإنزيمات الهاضمة. Papain هو إنزيم موجود في فاكهة البابايا والسيقان التي يمكن أن تساعد في تكسير البروتين في الأطعمة ، مما يجعل عملية الهضم أكثر سلاسة، يمكن أن يقلل تناول البابايا من الانتفاخ والإمساك وآلام المعدة.

6. بذور الشمر تستخدم بذور الشمر بشكل شائع كعامل مساعد في الجهاز الهضمي في ممارسات الطب التقليدي، تحتوي هذه البذور على الأنثول، الذي يمكنه إرخاء عضلات الجهاز الهضمي وتقليل الالتهاب وتعزيز الهضم الصحي. يمكن أن يؤكل الشمر نيئًا أو مطبوخًا، ويمكن مضغ بذوره أو نقعها في الشاي أو إضافتها إلى خلطات التوابل.