كنترولات الثانوية العامة تتلقى طلبات الراغبين فى العمل استعدادا للامتحانات

كتب محمود طه حسين

تبدأ اليوم كنترولات الثانوية العامة 2023 ، تلقى طلبات الراغبين في العمل استعدادا للامتحانات، حيث يستمر قبول طلبات الأعضاء الجدد اليوم وغدا الاثنين، على أن يتم عقد مقابلات للمرشحين لاختيار أفضل العناصر المتقدمه، وتشمل القطاعات المتاح التقديم عليها قطاع القاهرة والإسكندرية وأسيوط والمنصورة وقطاعات أخرى.

وأكدت لجان النظام والمراقبة أن المستندات المطلوبة، عبارة في صورة بطاقة الرقم القومي وكذلك المود للمعلم والاداري ، وصورة شخصية ضوئية حديثة وصحيفة أحوال من واقع ملف الخدمة معتمدة ومختومة بخاتم شعار الجمهورية.

وحددت لجان النظام والمراقبة شروط التقديم، للعمل بكنترولات الثانوية العامة ، ألا يكون من غير العاملين التابعين لوزارة التربية والتعليم، و ألا يكون محروما من أعمال الامتحانات المنصوص عليها بالقرار الوزاري 113 لسنة 1992 ، وألا يكون محالا للمحاكمة التأديبية أو الجنائية في جريمة تتعلق بأعمال الامتحانات أو تمس الشرف أو الأمانة وألا يكون من العاملين في احدى مدارس الثانوية العامة أو منتدب بها أو مكلف للعمل بها في المدارس التابعة للقطاع ، و ألا يكون له صلة قرابة بأحد الطلبة المتقدمين لآداء امتحانات الثانوية العامة 2023 أو تقوم بالتدريس لهم او تهتم بأمرهم حتى الدرجة الرابعة للعمل بلجان النظام والمراقبة في محافظات القطاع ( المنيا - قنا - الاقصر - اسوان - الوادي الجديد ).

وأكدت اللجنة أن ضوابط العمل تتمثل فى عدم وجود الزوج والزوجة في اللجنة أو من اقارب احدهما حتى الدرجة الثانية ، و ألا يكون مستحقا لبدل السفر طبقا للقرار 41 لسنة 1985 وتعديلاته ، وبالنسبة للعاملين بعقود او مكافآت لا يجوز العمل باللجنة إلا بعد مرور 3 سنوات على عملهم، و ألا يكون مشتركا في العمل بأي لجان اخرى من لجان الامتحانات العامة أو المحلية ، وأن تقبل العمل المرشح له من قبل اللجنة.