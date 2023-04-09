كنائس بنى سويف تحتفل بأحد الشعانين.. والأنبا غبريال: نصلى من أجل نهضة مصر

بنى سويف هانى فتحى

احتفلت صباح اليوم كنائس وأديرة محافظة بني سويف، بالجناز العام وصلوات قداس أحد الشعانين أو أحد الزعف وسط إجراءات أمنية مشددة من قبل قوات الأمن، التي انتشرت بشكل كبير أمام الكنائس والأديرة.

وترأس الأنبا غبريال أسقف بني سويف، قداس عيد أحد الشعانين بكاتدرائية الشهيد العظيم مارمينا بشرق النيل، وبمشاركة الآباء كهنة الكنيسة، ووسط حضور كبير من شعب الكنيسة، رافعين الورود وأغصان الزيتون وقلوب جريد النخيل، تعبيرا عن فرحتهم بهذه المناسبة السعيدة.

كما ترأس الأنبا أسطفانوس أسقف ببا والفشن وسمسطا، قداس العيد بكاتدرائية الشهيد العظيم مارجرجس في مدينة ببا، بمشاركة عدد من كهنة الكنيسة وبحضور كثيف من شعب الكنيسة.

وترأس أيضا قداس العيد القمص باسليوس الانبا بولا وكيل دير الانبا بولا ببوش، وبمشاركة مجمع آباء الدير، كما ترأس القمص فام الانطوني وكيل دير الانبا انطونيوس ببوش قداس العيد بمشاركة آباء الدير ،واقيمت صلوات مشابهة في كافة كنائس قري ومدن المحافظة.

وعقب نهاية القداس اتشحت الكنيسة بالرايات السوداء وبدأت الكنيسة رحلة اسبوع والتي تنتهي بقداس عيد القيامه المجيد فجر الأحد القادم.

وطالب الانبا غبريال الأقباط في محافظة بني سويف برفع قلوبهم ضارعبن الي الله أن يحافظ على بلادنا الحبيبة مصر ويعم الاستقرار والرخاء ربوع بلادنا الحبيبة مصر ونهضتها.