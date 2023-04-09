قتلى ومصابون بانهيار جليدى فى فرنسا والبحث عن المزيد من الضحايا

كتب- وكالات

قال وزير الداخلية الفرنسي، جيرالد دارمانان، اليوم الأحد، إن أربعة أشخاص لقوا حتفهم، وأصيب عدد آخر في انهيار جليدي بجبال الألب الفرنسية.

وكتب دارمانان في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، قائلا إن الانهيار الجليدي وقع في منتصف النهار على جبل أرمانسيت الجليدي.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن ضحايا الانهيار الجليدي كانوا في نزهة على جبال الألب، ثم تحول الاستجمام إلى مأساة، بحسب وكالة "رويترز".

وقال الرئيس إيمانويل ماكرون، على تويتر إن خدمات الإنقاذ تواصل البحث عن المزيد من الضحايا وعبر عن تضامنه مع الضحايا وعائلاتهم.

وفي سياق أخر، أدى انهيار مبنى من 4 طوابق في مدينة مرسيليا الساحلية بجنوب فرنسا إلى جرح 5 أشخاص على الأقل لكن حريقًا يعرقل جهود عمال الإنقاذ في بحثهم عن ضحايا محتملين آخرين.

وقال رئيس بلدية المدينة بينوا بايان للصحفيين إن انهيار المبنى في منطقة لا بلين بوسط مرسيليا حدث حوالى الساعة 00:40 (22:40 ت غ) مما ألحق أضرارا بأجزاء من المبنيين المحيطين.

وأضاف "اندلع حريق في أنقاض (المبنى) منعنا من إرسال كلاب وفرق للبحث عن ضحايا محتملين تحت الأنقاض".

وتحدث بايان عن 5 جرحى تم إجلاؤهم من مبنيين مجاورين تضررا من الانهيار.

وأغلقت الشوارع المحيطة بالمبنى التي يغطيها الغبار ويتمركز فيها عدد من فرق الإغاثة، على حد قول مصور من وكالة فرانس برس.

وصرح مسؤول الشرطة في المنطقة كريستوف ميرماند لفرانس برس أن هناك "شكوكا كبيرة" بأن انفجارا تسبب في انهيار المبنى وقد يكون نجم عن تسرب للغاز... لكنه أكد أنه "يجب أن نبقى حذرين جدا بشأن الأسباب في هذه المرحلة".