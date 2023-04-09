وأضافت المحافظة - فى بيان صحفى - أن جرائم الاحتلال المتتالية بانتهاك حرمة المكان وقدسيته، والاعتداء على الوضع التاريخي والقانوني للمسجد الأقصى لن تجدى نفعا ولن تستطيع فرض أمر واقع جديد، مهما كلف الأمر من تضحيات.



وأشارت إلى أن اتفاقية الوصاية على القدس والمقدسات هى المرجع والأساس بما فيها الحق الخالص لدائرة الأوقاف الإسلامية بإدارة جميع شؤون المسجد الأقصى المبارك.



وبينت المحافظة أن دعوة وزارة خارجية دولة الاحتلال للأوقاف الأردنية إلى إفراغ المسجد الأقصى المبارك من المعتكفين هي شكل جديد من أشكال الخداع والتضليل، اللذين تمارسهما حكومة الاحتلال، وتعدٍ على كل الأعراف والقوانين والحقوق التاريخية في المسجد الأقصى.



وأكدت الموقف الثابت للقيادة الفلسطينية إقليميا ودوليا في إطار التنسيق الكامل لحماية القدس ومقدساتها، مشيدة بدور الأردن ملكا وحكومة فى حماية القدس ومقدساتها ورفض هذا التدليس والخداع، مثمنة موقف منظمة التعاون الإسلامى الثابت تجاه القدس والمقدسات، وكل الدول العربية والإسلامية التى اتخذت مواقف جدية وفعلية فى مواجهة العدوان على الأقصى.



وجددت محافظة القدس التأكيد على "حق الفلسطينيين في الوصول والاعتكاف والصلاة في مسجدهم"، وحذرت مما تقوم به حكومة الاحتلال عبر إعلامها المسموم من تزوير للحقائق وانجرار البعض في إصدار بيانات تساوى بين الجلاد والضحية.