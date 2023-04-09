علاقات توكسيك.. دراما رمضان تحذرك من الارتباط بهؤلاء الرجال

حذرت دراما رمضان من الارتباط والزواج من عدد من الشخصيات التي تتسم بالعديد من السمات التي يصعب التعايش معها مثل الأنانية والغيرة بالإضافة إلى الشخص المحب لتعدد الزوجات.

شفيق الصفارة

تتسم شخصية شفيق فى مسلسل "الصفارة" بعدم الرضا والأنانية





يستخدم "الصفارة" للعودة بالزمن للخلف لتغيير حياته

غير مبالٍ بحب حياته شيرين

أمجد علاقة مشروعة





تتصف شخصية "أمجد" فى مسلسل علاقة مشروعة بالعنف

دائماً ما يعتدى على زوجته طوال الوقت

غيرته وشكه الدائم بزوجته يجعلان الحياة معه أشبه بالجحيم

جعفر العمدة

متعدد الزوجات





يعتقد أنه بإمكانه شراء كل شىء بماله

الارتباط به بمثابة العيش فى حياة غير مستقرة مليئة بالغيرة والشك الدائم من جانب الزوجة

عمرو علاقة مشروعة





تزوج على زوجته دون علمها رغم حبها وإخلاصها الدائم له