اليوم السابع
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عضو بالمجلس القومى للمرأة تشيد بمسلسل حضرة العمدة: سلط الضوء على تمكين المرأة

الأحد، 09 أبريل 2023 11:26 ص
عضو بالمجلس القومى للمرأة تشيد بمسلسل حضرة العمدة: سلط الضوء على تمكين المرأة مسلسل حضرة العمدة
كتب محمود راغب

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أشادت الدكتورة رانيا يحيى عضو المجلس القومى للمرأة، بمسلسل حضرة العمدة ، للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، والذى سلط الدور على المرأة وتمكين المرأة ويجسد دور المرأة وقدرتها وأنها تثبت جدارتها فى مختلف المجالات.
 
وأعربت عضو المجلس القومى للمرأة ، فى تصريحات خاصة لليوم السابع ، عن إشادتها بحجم القضايا الشائكة التى تناولها المسلسل من قضية الختان وقضية الزواج المبكر ، لافتة إلى أن المسلسل يسعى لتغيير الموروثات والعادات والتقاليد الخاطئة.
 
 
ولاقت الأعمال الفنية للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، والتى تعرض فى دراما رمضان 2023، إشادات واسعة من المجلس القومى للمرأة، لما تقدمه هذه الأعمال من قضايا تمس المجتمع وتعالج قضاياه.
 
وكان الإعلامي أيمن عدلي رئيس لجنة التدريب والتثقيف بنقابة الإعلاميين، قد أكد إن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية نجحت بشكل ملحوظ مع بداية موسم دراما رمضان في جذب الأنظار محليا وإقليميا، مما يؤكد دور الفن كواحد من أهم القوى الناعمة التي تمتلكها مصر منذ عقود طويلة، مشيرا إلى أن الدراما المنتجة من قبل الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية هذا العام تميزت بتنوع غير مسبوق ما بين التاريخي، بالإضافة إلى أعمال تتناول حقب زمنية مختلفة فضلا عن دعم وتعزيز قضايا المرأة، والمساهمة في تسجيل بطولات شهدائنا من رجال القوات المسلحة والشرطة.

مسلسلات رمضان 2023

مسلسلات رمضان للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية

الشركه المتحده للخدمات الإعلامية

مسلسلات رمضان

حضرة العمدة

مسلسل حضره العمده



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