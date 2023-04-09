عشان تحمى نفسك من الجفاف عصائر مهمة لصحتك

كتبت نهير عبد النبى

مع تقلبات الجو قد يتعرض الجسم للجفاف الشديد وهنا ينصح دائمًا بشرب المياه والاهتمام بتناول العصائر الطبيعية التي تعمل على ترطيب الجسم وحمايته من العطش والجفاف وخصوصا مع دخول فصل الصيف.

وحسب ما ذكره موقع ourplantbasedworld فأن هناك بعض العصائر الطبيعية لحمايتك من الجفاف وهى:

- ماء الأناناس

أظهرت الدراسات أن ماء الأناناس يمكن أن يساعد في تحسين مستويات الطاقة وتقوية جهاز المناعة ومكافحة الالتهابات، وتعزيز صحة الجلد بالإضافة إلى ذلك ، يتميز ماء الأناناس بنكهة حلوة ومنعشة ، مما يجعله اختيار مشروب مرضي ولذيذ.

- ماء جوز الهند

يحتوى ماء جوز الهند على بالإلكتروليتات مثل البوتاسيوم والمغنيسيوم ، والتي يمكن أن تساعد في تجديد جسمك بعد التمرين أو يوم حار بالخارج، ماء جوز الهند منخفض أيضًا في السعرات الحرارية والدهون ، مما يجعله خيارًا جيدًا إذا كنت تراقب وزنك.

- عصير الجزر

يحتوى الجزر على نسبة عالية من الفيتامينات والخصائص الطبيعية التي تعمل على تعزيز صحة الجسم وترطيبه .

- عصير الفواكه

تعتبر الفواكه مثل التفاح الأخضر والبرتقال واليوسفي من افضل العصائر التي تعمل على ترطيب الجسم وحمايته من الجفاف وطرد السموم من الجسم.

- ماء الليمون

ماء الليمون هو مشروب مرطب شهير يمكن أن يساعدك في الحفاظ على رطوبتك عن طريق إضافة الإلكتروليتات إلى جسمك، ومحتوى الليمون من فيتامين سي يعزز نظام المناعة لديك. عندما تكون في ماء الليمون.

- عصير البطيخ

البطيخ من أشهر الفواكه الصيفية الغنية بالفيتامينات والعناصر الغذائية التي تعمل على تعزيز صحة الجسم وترطيبه.