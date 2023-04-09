طارق رحمي يشهد ختام الدوري الرياضي لمراكز شباب مصر بالغربية.. صور

الغربية عادل ضرة

حضر الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية فعاليات ختام دوري اتحاد مراكز شباب مصر بمحافظة الغربية 2022/ 2023، الذي أقيم مساء السبت بملعب مركز شباب شبراقاص، بحضور الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ الدكتور ماجد العزازي رئيس الاتحاد العام، الدكتور مجدي وكوك رئيس فرع الاتحاد بالغربية ويسري الديب وكيل وزارة الشباب والرياضة ومنى صالح رئيس مركز ومدينة السنطة.

وتنافست م راكز شباب المحافظة على مدار شهر ونصف على المراكز الأولى في ألعاب(كرة القدم، اليد، السلة، الطائرة وتنس الطاولة) إلى جانب تنافست معارض أندية الفتاة والمرأة في عرض مشغولاتهم اليدوية المتنوعة وانتهت المباريات بصعود كلا من فريقي الأبشيط وكفر الحمام عن لعبة كرة القدم، شبرا النملة ومحلة زياد عن لعبة تنس الطاولة، كما تصدر فريق شبراملكان مباريات كرة اليد، بينما تصدر فريق دنوشر المركز الأول في لعبة كرة السلة، كما تصدر نادي الفتاة والمرأة بمركز شباب مدينة طنطا المركز الأول.

ومن جانبه أكد رحمي على اهتمام الدولة والرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالشباب وتمكينهم ولياقتهم البدنية وفرز الموهوبين والمتميزين منهم في كافة المجالات، مشيداً بالتزام الفرق والشباب وحرصهم الكامل على أداء تحية العلم بثبات وتقدير .