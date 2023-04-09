طائرات أمريكية وأسترالية تصل الفلبين فى تدريبات مشتركة الأسبوع المقبل

وصلت طائرات أمريكية وإسترالية إلى الفلبين استعدادا للمشاركة في تدريبات عسكرية مشتركة تجريها واشنطن ومانيلا سنويا تعرف باسم "كتف بكتف" والتي تنطلق الاسبوع المقبل.

وذكرت قناة (إيه بي إس-سي بي إن) الفلبينية السبت أن التدريبات الفلبينية-الأمريكية المشتركة ستعقد في الفترة من 11 وحتى 28 من أبريل الجاري في أماكن متنوعة في البلاد من بينها مقاطعتا "بالاوان" و"أنتيك" وأجزاء من "لوزون الشمالية"، مشيرة إلى أن التدريبات ستركز هذا العام على الدفاع البحري والدفاع الساحلي والتوعية بالمجال البحري.

وأعلنت القوات الجوية الفلبينية أن طائرة أمريكية من طراز (سي-130 جيه) هبطت أول أمس الخميس في قاعدة "أنطونيو باوتيستا" الجوية الواقعة في مدينة "بويرتو برينسيسا" عاصمة مقاطعة "بالاوان"، فيما هبطت طائرة استرالية من طراز (سي-17) تحمل إمدادات ومعدات وأفرادا أمس الجمعة في القاعدة نفسها دعما لتدريبات العام الحالي.

ومن المتوقع أن يشارك في التدريبات العسكرية هذا العام نحو 17 ألفا و600 جندي، من بينهم 12 ألف جنديا من الولايات المتحدة وأكثر من 5 آلاف جندي فلبيني. فيما ستنضم وحدة عسكرية تابعة لقوات الدفاع الإسترالية مؤلفة من أكثر من 100 فرد للتدريبات.

كانت القوات الجوية الفلبينية قد أعلنت - في منشور لها عبر صفحتها الرسمية على موقع (فيسبوك) - أن "التدريبات ترحب بمشاركة قوات الدفاع الإسترالية في مشروعات المساعدة الإنسانية والمدنية وتدريب قوات العمليات الخاصة."