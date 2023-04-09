ضبط 14 مليون جنيه و93 ألف يورو مع تجار عملة بالقاهرة

كتب ـ محمود عبد الراضي ـ أسماء شلبي

تمكنت الداخلية من ضبط 3 أشخاص لاتجارهم غير المشروع فى النقد الأجنبى، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، من خلال تكثيف المرورات بدوائر أقسام ومراكز الشرطة.

جاء ذلك أثناء مرور قوة أمنية تابعة لمديرية أمن القاهرة لملاحظة الحالة الأمنية بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر، حيث تمكنت من ضبط سيارتين يستقلهما (صاحب محل مصوغات ذهبية بمحافظة البحر الأحمر - شريكه "تاجر ملابس" – ومقاول) وعثر بحوزتهم على مبالغ مالية لعملات محلية وأجنبية بينها (14,401,000 أربعة عشر مليون وأربعمائة وواحد ألف جنيه - 93,100 ألف يورو).

وبمواجهتهم اعترفوا بتكوين تشكيل عصابى فيما بينهم حيث يقوم المتهمان الأول والثاني بتجميع العملات الأجنبية من متحصلات بيع منتجاتهما من المحلات السياحية المملوكة لهما، ويقوم المتهم الثالث بتوزيعها فى القاهرة على معارفه من راغبي الحصول عليها مقابل مكسب مادى، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.