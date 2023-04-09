ضبط 11 طن سكر.. الحبس والغرامة عقوبة احتكار السلع وبيعها بالسوق السوداء

تمكنت الأجهزة الأمنية، من ضبط 11 ونصف طن سكر بدون فواتير شراء، قبل بيعها بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة، بحوزة شخصين في دائرة قسم الزيتون.

وتكون العقوبة الحبس والغرامة لكل من يحتكر سلعة استراتيجية معدة للبيع.

وفيما تنص المادة 8 من قانون حماية المستهلك، بأنه يحظر حبس المنتجات الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول، بإخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها أو بأي صور أخرى.

كما يعاقب المخالف بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تتجاوز مليوني جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، وفى حالة العودة للمخالفة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن عامين ولا تتجاوز 5 سنوات، وتضاف قيمة الغرامة إلى 4 ملايين جنيه، وفى جميع الأحوال تقضى المحكمة الاقتصادية بالمصادرة، وينشر الحكم في الجرائد الرسمية.