اليوم السابع
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ضبط لصوص قتلوا سائق لسرقته في القليوبية

الأحد، 09 أبريل 2023 01:08 ص
ضبط لصوص قتلوا سائق لسرقته في القليوبية كلبش - أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي ـ سليم علي

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كشفت الداخلية ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة قليوب بمديرية أمن القليوبية بالعثور على جثة لشخص بدائرة المركز.
 
وبالانتقال والفحص تبين أنها لـ(سائق سيارة تابعة لإحدى شركات النقل الخاصة - مقيم بالقاهرة) وبها عيار نارى ، وعُثر بحوزته على (هاتف محمول – مبلغ مالى)، كما تم العثور على سيارة المجنى عليه بدائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة.
 
وعقب تقنين الإجراءات أمكن تحديد وضبط مرتكبى الواقعة وتبين أنهما (شخصين – مقيمين بمحافظتى القاهرة والقليوبية).. وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة بقصد السرقة ، وفى سبيل ذلك قاما بالإتصال بأحد تطبيقات الهاتف المحمول لإستدعاء سيارة بدعوى توصيلهما لمنطقة شبرا الخيمة ، ولدى وصول المجنى عليه بالسيارة طلبا منه توصيلهما للمنطقة المشار إليها ، وقبل وصولهما قاما بإجباره على التوجه لمحل البلاغ وأطلق أحدهما عليه عيار نارى كان بحوزته فأودى بحياته ، وقاما بإلقاء جثته من السيارة وإستوليا على المسروقات ولاذا بالهرب.. وتم بإرشادهما ضبط (الهاتف المستولى عليه - مفتاح سيارة المجنى عليه – سلاح أبيض "سكين" - فرد محلى - طلقتين لذات العيار – 3 هواتف محمولة)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.
 
 

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