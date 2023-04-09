ضبط شركة سياحية غير مرخصة بالقاهرة تعمل فى مجال العمرة

كتب ـ محمود عبد الراضي ـ إيهاب المهندس

نجحت الداخلية في ضبط المدير المسئول عن شركة سياحة بالقاهرة لإدارتها بدون ترخيص، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما متابعة الشركات السياحية والوقوف على مدى التزامها بالتراخيص والضوابط المقررة من الجهات المعنية.

تمكن قطاع شرطة السياحة والآثار بإشراف اللواء حسام حسن عبد الحليم مساعد وزير الداخلية من ضبط (أحد الأشخاص، مقيم بمحافظة الجيزة) لإدارته شركة سياحة كائنة بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة بمحافظة القاهرة ومزاولة النشاط السياحى "بدون ترخيص" بالمخالفة للقانون .. وتم ضبط الأوراق والمستندات الدالة على نشاطه الإجرامى وهى ( عدد 37 جواز سفر – مجموعة من تأشيرات أداء مناسك العمرة- مبلغ مالى).. وبمواجهته أقر بمزاولته النشاط السياحى بدون ترخيص. تم اتخاذ الإجراءات القانونية.