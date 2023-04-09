اليوم السابع
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ضبط سيارة عطلت حركة المرور بالشارع في مطروح

الأحد، 09 أبريل 2023 12:48 ص
ضبط سيارة عطلت حركة المرور بالشارع في مطروح زحام مرورى - أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي ـ سليم علي

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رصدت الأجهزة الأمنية ما تم نشره بإحدى الصفحات عبر موقع "فيس بوك" متضمناً تعليقاً مدعوماً بمقطع فيديو يظهر خلاله وقوف سيارة تابعة لمالك إحدى الشركات الكائنة بمحافظة مطروح وتمركزها بصفة مستمرة مسببةً تعطيل للحركة المرورية.
 
وبسؤال قائد السيارة إدعى بكونها تابعة لإحدى الشركات الكائنة بمحافظة مطروح ، وبإستدعاء مسئول الشركة أفاد بعدم صحة تلك الإدعاءات وعدم تبعية السيارة المُشار إليها للشركة المسئول عنها وأنه لا يعلم مالكها ، كما أضاف بأن بعض السيارات تتردد على مقر الشركة لإيداع وإستلام بضائع. 
 
تم سحب رخصة القيادة من السائق سالف الذكر وإتخاذ الإجراءات القانونية ضد مالكها.. كما تم التنبيه على مسئول الشركة بإلزام السيارات المترددة على مقر الشركة بالإلتزام بآداب وقواعد المرور أثناء تواجدهم بمحيط الشركة.
 
 

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