اليوم السابع
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شيخ الأزهر ينعى الدكتور إبراهيم الخولى أستاذ البلاغة والنقد بجامعة الأزهر

الأحد، 09 أبريل 2023 03:58 م
شيخ الأزهر ينعى الدكتور إبراهيم الخولى أستاذ البلاغة والنقد بجامعة الأزهر الإمام الأكبر أحمد الطيب شيخ الأزهر
كتب لؤى على

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نعى الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، العالم  الدكتور إبراهيم الخولى، أستاذ البلاغة والنقد المتفرِّغ بكلية اللغة العربية بجامعة الأزهر، الذى وافته المنية اليوم عن عمر ناهز الثلاثة والتسعين عاما.

 

وذكر الأزهر للعالم الراحل أنه كان من أصحاب الفكر الرصين والثقافة الأصيلة، وكان حافظًا للعربية، واهبًا حياته لتعليم أبناء الأزهر أصول دينهم ولغة كتابهم، وقد تخرج على يديه أجيال من الأساتذة والباحثين والمحققين، وترك مؤلفات أثرت المكتبة العربية والإسلامية.

 

وتقدم شيخ الأزهر بخالص العزاء لأسرة الفقيد وذويه وأسرة كلية اللغة العربية وطلاب العلم، داعيًا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، "إنا لله وإنا إليه راجعون".

 


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