شاهد بهجة وفرحة الأقباط بأحد السعف حول دير القديسين بمدينة الطود.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

توافد عدد كبير من أقباط محافظة الأقصر على دير القديسين بمدينة الطود التابعة لمحافظة الأقصر، طوال اليوم الأحد 9 أبريل 2023؛ وذلك من أجل الاحتفال بـ أحد السعف الذي يطلق عليه أيضًا أحد الشعانين، وهو عيد دخول السيد المسيح إلى مدينة أورشليم.

ويعتبر هذا العيد من أحد أعياد الكنيسة الذي يليه بشكل مباشر بداية أسبوع الآلام، حيث يحتفل به الأقباط في جميع أقطار الأرض، حيث يتميز أحد السعف أو أحد الشعانين كما يطلق عليه، بأنه له طقوس خاصة من أجل الاحتفال به لدى الأقباط، حيث ينتشر بشكل كبير بائعي سنابل القمح والورد والسعف؛ وذلك حتى يتم بيعها للأقباط للاحتفال بها بالعيد داخل الكنائس.

وكانت أنهت جميع كنائس وأديرة محافظة الأقصر، منذ ليلة أمس السبت، من جميع استعداداتها من أجل استقبال الأقباط على هامش الاحتفال بـ أحد السعف أو أحد الشعانين وهو عيد دخول السيد المسيح إلى مدينة أورشليم في القدس.

فيما احتفل دير القديس العظيم الأنبا متاؤس الفاخوري بمنطقة جبل أصفون التابعة لمركز ومدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر،اليوم الأحد، بأحد الزعف ويسمى أيضاً بأحد الشعانين، وهو عيد دخول السيد المسيح إلى أورشليم، وذلك بكاتدرائية الأنبا متاؤس الفاخوري بذات الدير.

وترأس صلوات باكر والقداس الإلهي وصلوات الجناز العام، القس عبد المسيح سيدهم، والآباء الرهبان من القمامصة والقساوسة، وبمشاركة مجمع رهبان دير الأنبا متاؤس الفاخوري، والأخوة طالبي الرهبنة والشمامسة وجمع غفير من الشعب القبطي.

ومن طقوس أحد الشعانين أن تقرأ فصول الأناجيل الأربعة في زوايا الكنيسة الأربعة وأرجائها في رفع بخور باكر؛ إعلانًا لانتشار الأناجيل في أرجاء المسكونة، ومن طقس الصلاة في أحد الشعانين أن تسوده نغمة الفرح فتردد الألحان بطريقة الشعانين المعروفة وهي التي تستخدم في هذا اليوم وعيد الصليب.



أحد السعف حول دير القديسين بمدينة الطود



الأطفال فى فرحة أحد السعف حول دير القديسين بمدينة الطود



الشباب بالسعف حول دير القديسين بالطود



الفرحة بأحد السعف حول دير القديسين بمدينة الطود



بهجة وفرحة الأقباط بأحد السعف حول دير القديسين بمدينة الطود



جانب من فرحة الأقباط بأحد السعف حول دير القديسين بمدينة الطود



فرحة الأقباط بأحد السعف حول دير القديسين بمدينة الطود