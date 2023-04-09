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سعر الريال السعودى اليوم الأحد 9-4-2023

الأحد، 09 أبريل 2023 11:19 ص
سعر الريال السعودى اليوم الأحد 9-4-2023 الريال السعودى
كتبت ريهام الباشا

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ننشر سعر الريال السعودى اليوم الأحد 9-4-2023 بالبنوك العاملة فى مصر أمام الجنيه المصرى، مسجلًا فى البنك الأهلى المصرى وبنك مصر سعر 8.19 جنيه للشراء، و8.22 جنيه للبيع، ومتوسط سعر الصرف فى البنك المركزى المصرى سجل 8.22 جنيه للشراء، و8.24 جنيه للبيع.
 
ويقدم "اليوم السابع"، خدمة تشمل نشر سعر الريال السعودى فى كل البنوك المصرية والسوق المصرفية، وتشمل تحديثا فوريا للأسعار حال تغييرها.
 

وجاء سعر الريال السعودى فى عدد آخر من البنوك العاملة فى مصر، كالتالى:

سعر الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى

8.22 جنيه للشراء.
 
8.24 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى البنك الأهلى المصرى

8.19  جنيه للشراء.
 
8.22  جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك مصر

8.19 جنيه للشراء.
 
8.22 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية

8.21  جنيه للشراء.
 
8.25  جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib

8.18 جنيه للشراء.
 
8.25 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

8.23 جنيه للشراء.
 
8.24 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك البركة

8.03  جنيه للشراء.
 
8.24  جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك قناة السويس

8.19 جنيه للشراء.
 
8.25 جنيه للبيع.

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