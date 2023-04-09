اليوم السابع
Ads
الأحد، 09 أبريل 2023 11:10 ص
أكرم القصاص
الرئيسية اقتصاد وبورصة

زيادة أسعار سجائر بال ماى وفيسيروى إلى 35 جنيها

الأحد، 09 أبريل 2023 10:11 ص
زيادة أسعار سجائر بال ماى وفيسيروى إلى 35 جنيها سجائر - أرشيفية
كتب هانى الحوتى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أعلنت الشركة الشرقية-إيسترن كومباني، اعتماد مجلس الإدارة زيادة أسعار صنفي السجائر بال ماي وفيسيروي إلى 35 جنيها للعلبة 20 سيجارة، وذلكوفقًا لأحكام قانون ضريبة القيمة المضافة وتعديلاته وقانون نظام التأمين الصحي الشامل رقم 2 لسنة 2018.
 
 
 

أسعار السجائر

زيادة أسعار السجائر

سعر السجائر

اسعار السجائر والمعسل

سعر سجائر كليوباترا



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة