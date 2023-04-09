زيادة أسعار سجائر بال ماى وفيسيروى إلى 35 جنيها

كتب هانى الحوتى

أعلنت الشركة الشرقية-إيسترن كومباني، اعتماد مجلس الإدارة زيادة أسعار صنفي السجائر بال ماي وفيسيروي إلى 35 جنيها للعلبة 20 سيجارة، وذلكوفقًا لأحكام قانون ضريبة القيمة المضافة وتعديلاته وقانون نظام التأمين الصحي الشامل رقم 2 لسنة 2018.