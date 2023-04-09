اليوم السابع
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الأحد، 09 أبريل 2023 05:04 م
أكرم القصاص
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زلزال بقوة 5.3 درجة على مقياس ريختر يضرب جزيرة جنوب غرب الهند

الأحد، 09 أبريل 2023 04:13 م
زلزال بقوة 5.3 درجة على مقياس ريختر يضرب جزيرة جنوب غرب الهند مقياس ريختر
أ ش أ

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ضرب زلزال بلغت شدته 5.3 درجة على مقياس ريختر جزيرة "نيكوبار" بالمحيط الهندي جنوب غرب الهند.

وقال المركز الوطني لرصد الزلازل في الهند -في تغريدة على موقع التدوينات المصغرة "تويتر" أوردتها قناة "إن دي تي في" الهندية- إن الزلزال وقع على عمق 10 كيلومترات نحو الساعة 5.3 مساء اليوم الأحد (بالتوقيت المحلي للبلاد).

كما ذكر المركز - في تغريدة أخرى- أن زلزالا آخر وقع قبل عدة ساعات بلغت شدته 4.1 على مقياس ريختر وضرب أيضًا جزيرة "نيكوبار" نحو الساعة 2.59 مساء (بالتوقيت المحلي للبلاد).

 


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