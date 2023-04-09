زراعة الغربية تعلن توفير المبيدات والأسمدة للزراعات الصيفية والبدء فى زراعة القطن

الغربية مصطفى عادل

أكد الدكتور خالد أبو شادى وكيل وزارة الزراعة بالغربية على استعداد المديرية لموسم الزراعات الصيفية وتجهيز التقاوى والمبيدات والأسمدة اللازمة لزراعات الأرز والقطن والذرة الشامية والزراعات التعاقدية مثل الفول الصويا وعباد الشمس والذرة الصفراء والذرة البيضاء والسمسم.

وأضاف "ابو شادى" لـ"اليوم السابع"، أنه تم تحديد سعر ضمان لهذه المحاصيل من قبل مركز الزراعات التعاقدية بوزارة الزراعة حيث تم تحديد سعر 9500 جنيه لطن الذره الصفراء، و 9000 جنيه لطن الذرة البيضاء، و15 ألف جنيه لطن محصول عباد الشمس، و18 ألف جنيه لطن محصول الفول الصويا، و28 ألف جنيه لطن السمسم.

وأوضح وكيل وزارة الزراعة أنه سيتم الشراء من المزارعين بسعر السوق وقت الحصاد، مشيرا أنه تم توفير مستلزمات الزراعة من التقاوى والمبيدات وجارى زراعة محصول القطن بتحميله على حقول البصل وزراعة القطن بعد جمع العروة المبكرة من محصول البنجر.





