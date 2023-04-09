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رئيس جهاز حدائق العاصمة: بدء تشغيل المنظومة الإلكترونية بالمركز التكنولوجى بالجهاز

الأحد، 09 أبريل 2023 10:52 ص
رئيس جهاز حدائق العاصمة: بدء تشغيل المنظومة الإلكترونية بالمركز التكنولوجى بالجهاز المهندس علاء عبد اللاه رئيس جهاز حدائق العاصمة
كتب أحمد حسن

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أعلن المهندس علاء عبداللاه، رئيس جهاز تنمية مدينة حدائق العاصمة، عن بدء تشغيل المنظومة الإلكترونية بالمركز التكنولوجى بالجهاز لخدمة قاطني المدينة، والمرتبطة بمنظومة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة. 
 
وعقب التشغيل، تفقد المهندس علاء عبد اللاه، مقر المركز التكنولوجى بالجهاز، للاطمئنان على سير العمل وانتظامه وتقديم خدمة مميزة للمواطنين  وإنهاء معاملاتهم فيما يتعلق بإنهاء إجراءات استلام وحدات سكنية، أو سداد رسوم المرافق، أو سداد اقساط، وغير ذلك. 
 
وشدد رئيس جهاز مدينة حدائق العاصمة، على العاملين بالمركز التكنولوجي، بسرعة إنهاء معاملات المواطنين بدقة وبأسرع وقت،  بجانب التنبيه بضرورة حسن استقبال المواطنين، والرد على  استفساراتهم وتقديم كل الدعم لهم لإنهاء المعاملات فى أسرع وقت. 
 
وفي ذات السياق، أعلن  المهندس علاء عبد اللاه، عن بدء التشغيل التجريبى لأنشطة رياضية بالملعب الرياضى بمنطقة مركز خدمات 6 بالمدينة، وجارٍ تشغيل باقى الأنشطة تباعاً، وذلك في إطار توفير جميع الخدمات اللازمة لقاطني المدينة.
 
 

وزاره الاسكان

المدن الجديده

مدينه حدائق العاصمه



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